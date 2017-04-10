港报社评：民主派应弃被动思维，勿错失策略合作机会--明报4月10日

候任特首林郑月娥前往北京，接受中央任命，成为香港第五任特首。与此同时，候任行政长官办公室也初步接触多名民主派议员，邀约他们稍后与林太会晤。林太表示希望修补社会撕裂，自然需要跟民主派沟通，现在的问题，是民主派打算如何接过林太的橄榄枝。纵观近日形势发展，民主派虽然也愿意向林太释出善意，然而除了重申基本政治立场，在具体合作方面未见任何通盘策略。当前的政治缓和气氛得来不易，各方应当好好把握，勿让修补撕裂的机会白白流走。民主派是时候改变被动思维，制订全面策略，在坚持民主理念之余，积极思考如何跟来届政府策略性合作。

近日林太公开表示会扮演桥梁角色，向中央反映香港社会反对人大「8‧31」政改框架情绪，令到林太今次赴京领取特首委任状，格外受到注目。不少评论认为，林太有关表述是向民主派释出善意，部分民主派议员表示愿意「听其言观其行」，让林太有「少少空间去做事」。双方互释善意，对营造良好政治气氛相当重要，然而这仅仅是修补社会撕裂的第一步。林太也好，民主派也好，下一步都必须思考如何尝试合作，建立互信。近日，来自民主党、公民党、人民力量等党派的立法会议员，收到候任行政长官办公室邀约会晤。对林太和民主派来说，这都是难得的对话机会，应当好好把握，避免只作政治立场表态，各说各话。林太固然需要主动提出具体合作方向，民主派亦应放下政治包袱和被动心态，抛出可行的合作构思。

林太当选后，民主派立法会议员曾发表声明，向林太提出5项要求，包括尽力促成中央收回《一国两制在香港特区的实践》白皮书，不再以白皮书去理解《基本法》和「一国两制」；撇开人大8‧31框架来重启政改；避免人大释法，保证香港司法独立；摒弃先定调、假谘询的独断手法；确立民主派和建制派有同等政治地位，不要数够票就硬闯立法会，云云。平情而论，民主派前3项要求，实际都是针对中央的政治诉求，林太作为候任特首，虽然可以向中央反映意见，惟决定权在中央。相比之下，后两项才是针对林太的要求。政府当然不应搞假谘询，也不应数够票就强行闯关，不过如果民主派对政府采取杯葛态度，事事拒绝对话合作，政府也很有可能抱着草草了事的心态处理谘询工作，行事愈趋亲疏有别。要避免这种局面，最实际的方法，是双方尽快锁定一些可以合作的空间，寻求共识，可是迄今民主派显然并未有一套全面策略框架，为磋商具体合作做好准备。

对于林太组班，民主派人士一边紧盯新班子会否大量延揽所谓「亲北京人士」，另一边却坚持要跟新政府保持距离，强调「一日未有普选都不会加入政府」，为双方合作架起高墙障碍，背后反映的，仍旧是「敌我界线要分清」的政治教条化思维。民主派坚持「只做局外人」，拒绝加入政府，美其名是发挥反对派监察政府的角色，实际却是担心难向支持者交代，也不想为任何政策背书，这种回避政治责任的心态，并不可取。

政党存在的最大目标，不应仅仅是监察政府，而是应当设法落实政策主张。有魄力有承担的政治人物，应当是领导群众，而不是被群众牵着鼻子走，只要在大是大非问题上够坚定，根本毋须害怕被扣上「跪低」或「投降派」等帽子。既然民主派不想新班子充斥「亲北京人士」，就更应积极考虑加入政府。近日民主党前立法会议员李华明撰文，认为民主党不应默守成规，「党员若要加入政府必须先退党」的规定，其实可以调整，「冻结党籍，不参与所有民主党的活动，是更适合的安排」，正是一种具弹性的思维，值得民主派仔细考虑。

除此之外，民主派亦应尽快展开内部磋商，锁定一些民生议题，抛出具体可行主张，看看能否与候任特首取得共识。民主派跟中央和特区政府关系长期冰封，期望短期内就政改问题取得突破，根本不切实际，至于落实全民退保一类老大难问题，也很难一时三刻谈得拢。倘若民主派真的愿意跟新班子策略性合作，就应采取「先易后难」策略，选定一些双方立场接近的议题项目，寻求合作空间。争取民主的策略与民生议题合作，需要的是两套不同思维，前者有时可能要开天索价，后者需要的却是务实协商，一开始便索价太高，只会令合作之门紧紧关上。

今次特首选举反映不少市民渴望修补政治撕裂，无论是中央、候任特区政府还是民主派，都必须回应市民这一诉求。既然林太伸出橄榄枝，民主派亦是时候认真思考自己的定位，调整长期以来「只做反对派」的被动思维，将政治和民生议题切割，主动提出合作方向，让双方有机会拉近距离，逐步强化互信基础。林太和民主派都不应轻易错过当前的合作机会。（完）

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