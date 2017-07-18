港报社评：民主派须知分寸，政府勿乘人之危--明报7月18日

高等法院裁定4名立法会议员宣誓无效，丧失议员资格，虽然行政长官林郑月娥否认有「开战」意图，强调无意再就议员宣誓问题申请司法覆核，惟政治风暴未见平息，泛民议员纷纷「开价」，要求政府作出种种妥协和承诺。现届政府重申改善行政立法关系诚意未变，当然不应乘人之危，趁机提出备受争议的法案，不过泛民议员也应知所分寸，不应开列于理不合、有违法治精神的条件，更不应以民生议题作为要胁。

刘小丽、梁国雄、罗冠聪和姚松炎因为宣誓无效失去议员资格，泛民反应激烈，表明「再不能一切如常」，有人提出总辞抗争、有人誓言发起不合作运动向政府还击，亦有人向林太「开价」，要她采取行动「拆弹」，就连36亿元教育新资源拨款能否在明天立法会财委会过关，也成了未知之数。有非建制派议员更声言，民主派应该要有「博弈策略」，衡量相关教育拨款对民主派还是政府更重要，要胁之意不言而喻。

民主派议员开会商讨对策，迄今未有共识。虽然民主派会议召集人涂谨申表示，教育拨款「并非人质」，然而同时又强调民主派不是一个政党，不能要求各议员有一致决定，林太面对现时局面，应当「知道如何做」。泛民说法模棱两可，难免令教育界难以安寝。自从政府公布36亿元教育拨款安排后，不少学校已着手准备增加常额教席，倘若拨款功亏一篑，校方和不少合约教师势必大失预算。教协向立法会全体议员发信，恳请尽早通过教育新资源，说明了教育界的忧虑，泛民议员应当以民生大局为重，勿拿公众利益作为博弈筹码。

自从上周高院裁决后，泛民议员强调林太只承诺不再司法覆核议员资格，并不足够，要求她采取更多实际行动，展示修补撕裂「诚意」，然而部分要求于理不合。例如有当事人提出，希望透过上诉，为香港社会寻求「合理的法律解释」，说得大义凛然，然而另一边厢又表示，倘若他们上诉，政府应以「公众利益」为由「不答辩」，「还他们议席」。有关要求说到底不过是要政府不按正常法律程序办事，确保他们上诉得直，而不是由上诉方和政府各自力陈法律观点，让上诉庭定断；所谓「寻求合理法律解释」之说，令人怀疑。

今次法院裁决，对4名当事人无疑构成相当大的财政压力，倘若无法支付败诉费用，有可能破产，失去参加补选资格，有泛民人士就要求政府放弃追讨4人讼费。常言道「法律不外乎人情」，不过也不能事事不依规矩办事。高院法官曾指出，一般情况下，败诉一方需支付讼费给胜诉一方，唯有涉及公众利益时方可豁免。如果4名当事人和泛民人士认为今次案件符合豁免条件，应当向法院提出；要求政府放弃追讨讼费，明显有悖于本港诉讼惯例，容易惹来绕过司法机关的质疑。

有泛民议员批评，今次法院褫夺议员资格「违背民主原则」，认为只有选民能决定议员去留，有关说法予人感觉是议员可凌驾法治，值得商榷。诚然，为减少香港市民对一国两制的忧虑，人大释法应当尽量避免，然而也必须承认，根据《基本法》 ，人大确有权释法，释法内容会成为法律一部分，法院必须跟从。泛民希望林太以具体行动证明有诚意修补撕裂，想法可以理解，不过提出的要求也必须实事求是，不应将政治诉求与「法外开恩」混为一谈。

政治操作一时一地，法治精神才是千秋万载，各方应坚持法治原则，否则香港管治将后患无穷，今次宣誓案判决不仅考验林太拆弹能力，同时亦考验泛民拿揑分寸的本事。泛民担心政府会否利用4名议员出缺机会，推出备受争议法案，又或趁着先后有6人丧失立法会议员资格，刻意一口气补选，填补6席空缺，让建制派有机会在地区直选抢走泛民议席。这些问题并非直接涉及宣誓案裁决内容，泛民有理由提出要求，例如先就游蕙祯、梁颂恒议席出缺举行补选，之后再处理另外4席补选，政府亦应慎重考虑，妥善回应，不应乘人之危。另外，立法会行管会是否追讨刘小丽、梁国雄、罗冠聪和姚松炎4人薪津，也应酌情考虑，毕竟他们都是在立法会主席裁定宣誓有效后才行使议员职责。今次宣誓案裁决掀起的政治波澜无疑汹涌，然而有危就有机，如果政府和泛民好好掌握分寸，拿出诚意化解僵局，对建立互信可以有莫大好处。（完）

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