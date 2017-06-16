港报社评：沙罗洞换地解死结，落实保育勿再蹉跎--明报6月16日

大埔沙罗洞发展保育争议拉锯近40年，终于可望告一段落，行政长官会同行政会议同意以大埔船湾堆填区一幅土地，向发展商换取一幅沙罗洞高生态价值私人土地。沙罗洞是本港最重要的蜻蜓栖息地，生态价值之高，仅次于国际级的米埔后海湾拉姆萨尔湿地，然而过去10多年政府处事官僚拖拉，迟迟未与发展商达成合作协议，导致有村民擅自开垦破坏。今次政府拍板换地，总算是姗姗来迟的好消息。保育沙罗洞，换地只是第一步，如何做好保育管理工作将是未来重点，政府应当以更多实际行动，证明当局不会只重视发展而忽略生态保育。

沙罗洞被形容为「蜻蜓天堂」，拥有全港五成的蜻蜓品种，当中包括一些稀有、濒危和本地特有的蜻蜓。沙罗洞发展争议可上溯至1970年代末，发展商方松铿购入地皮，打算兴建高尔夫球场及大型住宅项目，惟惹来环保团体大力反对，陷入胶着状态。2004年，政府推出《新自然保育政策》（下称《政策》），提出以可持续的方式，对关乎本港生物多样性的大自然资源，作出规管保护，当局选定了12幅具重要生态价值土地，作为「优先加强保育地点」，沙罗洞正是其中之一，名列第二，仅次米埔。沙罗洞多条溪流更被列为「具特殊科学价值地点」。

政府对沙罗洞的生态价值和重要性知之甚详，然而讽刺的是，当局竟然容许沙罗洞保育问题延宕10多年，令人质疑政府行事官僚，未够着紧。《政策》推出后，政府邀请发展商方氏家族提交公私营合作计划，共同参与保育。最初方氏建议于沙罗洞兴建骨灰龛和生态教育中心，惟计划难产。梁振英上任后，由政府成立的乡郊发展基金游说方氏申请在大埔区进行「非原址换地」，以便完整保育沙罗洞。方氏答允照办，跟环境局和渔护署等商讨，然而政府内部有声音反对为《政策》开换地先例，迟迟未有回音。更甚的是，近年有沙罗洞村民非法耕种，开垦土地成为油菜花田，挖掘土地，倾倒泥头，破坏环境。发展商明明已经愿意妥协交出土地，可是当局却因为内部沟通不足，不同部门意见不一，蹉跎岁月，拖延了整个计划，导致应当优先保育的沙罗洞地段遭人破坏，实在难辞其咎。

直至去年底发展商感到气馁和意兴阑珊，威胁半年后卖地退场，今年初特首梁振英在《施政报告》首次明确提到，正积极考虑透过非原址换地方式，以大埔船湾已修复堆填区土地，处理沙罗洞的问题，最终促成了今次换地协议。沙罗洞问题折腾数十年，当年30多岁的方松铿，现在已是七旬老人，倘若稍后发展商与政府能够顺利就补地价等技术细节达成协议，让事件有个了断，对于方氏家族、政府乃至环保人士来说，都是一件值得庆幸的美事。

以地换地形式处理保育及发展争议，由于牵涉政府与发展商的讨价还价，倘若处理不慎，容易惹来利益输送乃至官商勾结等质疑，然而处理事关重大的特殊保育项目，政府必须敢作敢为、应做就做，不能采取放任自流、投鼠忌器的态度。当局只要在透明度方面做足工夫，「行得正企得正」，外界自然也不会怀疑是「挂羊头卖狗肉」。今次沙罗洞非原址换地，政府订明所涉土地补价须按十足市值评估，发展商必须按规定在相关土地建私营高尔夫球场，并提供最少两成打球时间予公众使用，这些条款相信可减少不必要的怀疑。当局强调今次换地是「非常独特和个别」的处理，不会轻易考虑以相同手法处理其他生态地点的保育，相信亦可避免其他发展商以为有机可乘，向本身缺乏发展潜力的偏远乡郊地区打主意。

随着发展商同意交出沙罗洞土地，当局有责任追回浪费掉的时间，加快步伐推动沙罗洞的保育管理。2008年，政府也曾采取「以地换地」方式，阻止业主清拆具有历史保育价值的景贤里，赢得不少掌声，可是之后的保育工作却未如理想，活化计划两度招标均以流标收场。当局推动沙罗洞保育，必须有周全计划，避免重蹈半山景贤里的覆辙。过去政府常被质疑重发展轻保育。当局应当加倍努力，以行动说服公众，发展与保育可以两者并重，毋须偏废。今年初政府提出成立筹委会，探讨设立保育基金，进一步推动保育偏远乡郊环境，例如筹集资金收购具生态价值私人土地，令这些土地实现可持续发展。政府有责任快马加鞭，推进相关构思。（完）

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