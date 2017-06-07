港报社评：沽空大混战，证监须与时并进--经济日报6月7日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
本港股市昨上演沽空大混战，既有沽空机构事先张扬预告今天会狙击新目标，也有沽空机构力撑被狙击的上市公司，令投资者无所适从。监管机构应正视问题，适时适当出手保障投资者。
美国「浑水」创办人Carson Block扬言今公布新狙击名单，市场迅即展开猜谜游戏，抛售疑似目标股票。至于早前被「葛咸城」狙击的瑞声，却获沽空机构「匿名分析」唱好，指葛咸城的沽空报告有严重错误陈述。
事实上，近年愈来愈多沽空机构来港觅食，出手也愈来愈频密，不止狙击四、五綫股，连蓝筹股也不放过，底因有二。首先是食髓知味，尤其是「浑水」2011年狙击在加拿大上市的中国民企嘉汉林业，引发民企风暴而声名大噪后，遂专挑民企下手，2014年狙击在港上市奇峰国际，去年更重创辉山乳业。
其次是港股升得急，股价愈高，沽空获利空间愈大。沽空机构专调查一些有问题、涉嫌造假公司，发表负面研究报告来吓股民，引发散户散货走避，令股价急挫，他们早已累积的淡仓就可获利丰厚。
对自由市场来说，沽空机构有其重要角色，即所谓「价格发现」--沽空机构凭着专业眼光和分析，踢爆一些上市公司造假数、股东挪用资金等诚信缺失问题，令公司股价调整如实反映实际价值。此亦起告诫其他上市公司勿「博懵」，除有官方机构监管外，市场亦有纠察队的阻吓作用。
不过，沽空机构亦有可能透过造谣生事，发布虚假信息来误导投资者，从而混水摸鱼图利，损害投资者利益。「香橼」2012年发表沽空报告，指恒大存在会计欺诈行为，误导投资者，最后证监会出手起诉「香橼」，并予以判罚。
随着沽空机构在港活动日增，要市场能扬利遏害，港府有需要考虑是否修订相关规例，加强监管，既不扼杀有助价格发现的沽空活动，又提高对相关活动的问责，现在正是合适时机，不能再拖。
本港小投资者一般买升，惟现时股市乱象丛生，散户听闻沽空机构狙击某股票，不管信不信，但从沽空机构狙击大多成功的往绩来看，他们宁可先走为上着。证监会应积极保障小投资者，若沽空报告内容属实且涉违规，须出手惩罚上市企业；若是造谣图利，须问责沽空机构。因应市场新生事物，证监会须与时并进。
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