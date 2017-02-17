港报社评：法官不能辱骂，法治不容破坏--信报2月17日

在三权分立的美国，即使总统批评法官也会引起非议，甚至有藐视法庭之嫌。同样地，在三权分立的英国，任何人皆不能恶意攻击司法机构，法官被侮辱等于法治被损害。既然如此，在奉行司法独立的香港，法官要是受到辱骂为「狗官」，该当如何处理？昨日，司法机构回应传媒查询时表示，就近日有人在社交媒体发表对个别法官的评论，司法机构对事件高度关注，已将事件转介律政司跟进。

司法机构的回应，源于七名警员在占领运动期间涉嫌殴打公民党前成员曾健超，各人被判罪成之后，导演高志森在社交媒体写道：「黄丝法官偏帮乱港反港分子。本土港独暴徒纵火、打警察、破坏公物，狗官就轻判、甚至判无罪，实在偏颇至极。」还有撑警专页网民留言，指名道姓辱骂主审的外籍法官杜大衞为「狗官」，或者诅咒「去死啦你」。

但凡案件判决之后，公众对于孰是孰非的评论当然是可以的，但必须建基于事实和理据，而不是针对法官予以人身攻击，「狗官」的标签显然远离于以事论事，有机会构成藐视法庭，从而损害司法独立。因此，司法机构将事件转介律政司跟进，可视作扞衞法治的表现。

法官不容许恶意攻击，刚巧与香港同样奉行普通法的美国和英国最近都有实例可援。在美国，总统特朗普甫上台即签发行政命令，禁止七个伊斯兰国家的公民入境，此举受到司法挑战，华盛顿州联邦法官罗巴特（James Robart）颁布全国临时限制令，暂缓执行白宫新主人的行政命令。对此，特朗普蔑称罗巴特为「所谓法官」，狠批他的裁决等于开放美国边境给潜在恐怖分子，做法荒谬。特朗普的出位言论随即惹来舆论挞伐，指摘他破坏用于制约政府和国会权力的司法体系。

即便是特朗普提名的最高法院大法官人选戈萨奇（Neil Gorsuch）也看不过眼，他私下对民主党参议员布卢门撒尔（Richard Blumenthal）表示，特朗普对法官的批评令他感到沮丧及泄气。戈萨奇发言人事后证实确有上述说法。

至于英国，最高法院院长廖柏嘉（Lord Neuberger）接受英国广播公司访问时指出，部分传媒对于法官展开恶意攻击，以及政客没有及时为法官挺身而出，都会破坏法治。

同时是香港终审法院非常任法官的廖柏嘉之所以有此一言，乃由于去年十一月一宗关于英国脱欧的案件，当时的三位法官裁定政府败诉，首相文翠珊必须得到国会授权才可以启动《里斯本条约》第五十条，正式向欧盟申请退出。政府输了官司之后，英国老牌小报《每日邮报》头版大字标题辱骂三位法官为「人民公敌」（Enemies of the People）。廖柏嘉强调，法治和民主是英国社会的两大支柱，任何人包括传媒在缺乏理据的情况下诋毁司法体系，亦即破坏法治和破坏社会。

当然，《每日邮报》哗众取宠的风格亦对于其公信力造成负面影响，维基百科英文版最近决定，禁止引用《每日邮报》作为资料来源，理由是该报疏于查证、煽情甚至制造新闻，内容普遍不可靠。维基百科的编辑罕有地投票通过这项封杀令，罪状之一恰恰是该报辱骂英国三位法官为「人民公敌」。

回头看看香港，法庭经过严谨的审讯程序裁定七警罪成，任何人就算不满判决，总不能肆无忌惮辱骂法官为「狗官」，这是司法独立的社会难以容忍的行为，一旦律政司认为干犯藐视法庭罪，逞一时口舌之快的当事人恐怕要付上沉重的代价。

对于七警案，不满判决的话可以透过司法程序提出上诉，这才是尊重法治的应有态度。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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