港报社评：法治不能妥协，政治必须对话--信报3月28日

林郑月娥以神奇数字七七七票当选行政长官翌日，「占中三子」及其余六名参与占领行动人士相继接获警方预约拘捕通知，将被控以「串谋公众妨扰」、「煽惑他人公众妨扰」等等罪名，预料被捕者陆续有来。关于这一连串拘捕行动，有人解读为林郑刚当选即变脸，马上进行秋后算账，不符其首要任务是修补社会撕裂的胜选承诺云云。

现时已知的九名被捕人士包括两年多前占领行动的发起人戴耀廷、陈健民、朱耀明，立法会议员陈淑庄、邵家臻，民主党前立法会议员李永达，前学联成员锺耀华、张秀贤及社民连副主席黄浩铭，全部属于民主派阵营，部分更加是有权在周日特首选举中投票的选委，他们对于林郑成为新任特首抱持反对立场，主观上将拘捕行动形容为政治清算不足为奇。然而，两件事客观上真的可以混为一谈吗？还是被捕者之一的李永达讲得公平一些，他认为林郑应该没有参与相关决定，她月前已辞去政务司司长一职投入选举工程，而是特首梁振英希望在卸任之前尽快处理事件。

林郑月娥昨日以候任特首身份与立法会主席梁君彦会面，被记者问及拘捕行动之时表明，调查及检控工作独立进行，特首及候任特首均不可以干预，事前对起诉并不知情；即使不是其决定，她仍然强调，修补社会撕裂不等于要在法治上妥协。

纯粹从法治的角度研判，拘捕行动完全没有问题，相关人士坦然面对是最有理有节的做法，千万不要将此事上纲上线至鬼影幢幢的阴谋论，否则就让人产生畏罪卸责之感。

回顾二○一四年九月底展开历时七十九日的占领行动，发起人和参与者皆清楚认识到堵塞道路之类的行为乃不合法的公民抗命，因此以「违法达义」明志；既然是违法，当然要接受法律裁决，他们甚至说过事后会集体投案自首，如今警方采取拘捕行动，根本谈不上别有用心的「追杀」。俗语有谓，「出得嚟行，预咗要还」，承担法律责任是扞衞法治核心价值的应有之义。

在处理社会运动中发生的违法乱纪案件之时，司法机构一直不偏不倚秉公办理，这是香港引以自豪的法治精神。前不久，有「占中辅警」之称的杨逸朗因反对版权修订条例，在立法会大楼附近串谋纵火造成垃圾桶爆炸，罪成判囚两年，暂委法官王诗丽明言，无论政治理想有多崇高，也不能以违法方式表达对政府的不满。

占领行动发起人一方面应在法律面前「找数」，另一方面亦应就着占领期间筹募所得的经费「报数」，如此才不负「达义」的原则和理想。

法律层面来说，相关人士面对诉讼是逃不了的责任，入罪与否交由法庭审定，可是在如今凡事政治化的社会，林郑月娥「躺着也中枪」却是无可避免的现实，虽则这次拘捕行动与她无关，但当她正式上任特首之后，接踵而至的其他类似案件，恐怕难免令她卷进争议漩涡。因此，林郑月娥有必要从政治层面纾缓由此而来的种种压力，从而真正落实修补社会撕裂。

没错，修补社会撕裂不代表要在法治上妥协，不过，政治妥协绝对是大有回旋空间。不妨从一个假设思考一下，如果周日的特首当选者是曾俊华，昨日的拘捕行动会算到他头上吗？正正由于曾俊华是一位懂得政治妥协的建制派人物，且拥有高民望，所以较易把很多似是而非的阴谋论化解于无形。加上曾俊华毫不讳言自己与现任特首梁振英并非「同路人」，现届政府的争议性举措，大家都体贴宽容地让他置身度外。

「占中三子」等人面对诉讼，后续余波必定没完没了，法治上不能妥协，但林郑在七月一日之后作为特首，政治上必须与民主派展开对话，设法沟通并求同存异，这样才有机会解开过去两年多以来的郁结，开创未来五年的新局。

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