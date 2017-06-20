港报社评：法理人情须并存，不容苛政欺老弱--信报6月20日

食环署受尽千夫所指，原因是该署职员不近人情，竟然检控一名拾荒维生的婆婆，罪名是「无牌贩卖」。根据东区区议员黎志强透露，七十五岁姓朱的婆婆在中环执拾纸皮，本来打算利用借来的手推车运往上环卖给回收商，途中遇到几名菲佣，拿了数块纸皮，并且给她一元。就在这个时候，食环署五男一女共六人突然现身，质疑婆婆是非法小贩，为了那微不足道的「一蚊鸡」，悍吏坚持检控，并且充公手推车。

朱婆婆一来担心面对难以负担的巨额罚款，二来不知怎样可把手推车还给物主，于是向黎志强求助，事件遂公诸于世。朱婆婆忆述，食环署职员将她带到上环办事处，说要告她阻街和无牌贩卖，其后辗转被带到警署，当时身上只有三十四元，警方要求她交出三十元作担保，仅剩四元让她搭车回家，因为「长者优惠每程两元」。谈及此等经历，朱婆婆语带哽咽表示：「估唔到真系咁凉薄！」

此事看在公众眼里，简直是官僚欺凌老弱的猛虎式苛政，连日来群情汹涌，有人联署谴责食环署，有人仗义帮忙朱婆婆，不过对于金钱上的捐赠，这位拾荒长者尽显其自食其力的倔强性格，全部敬谢婉拒。事态的最新发展是食环署终于「从善如流」，表示征询过律政司意见后，包括考虑到涉事人的背景，于周一决定撤销有关检控，亦准朱婆婆取回手推车及保金。

关于这宗事件的是非曲直，其实路人皆见，食环署根本没必要大费周章滥用司法程序检控拾荒婆婆，极其量警告就是了；即使真的告上法庭，说不定裁判官也会站在婆婆的一方，捱骂的反而是控方。

犹记得七年前，持牌贩卖雪糕的朱仲华被食环署票控违法贩卖「珍宝珠」，主审裁判官温绍明质疑控方起诉理据：「系咪应该畀警告或劝喻先？」最后决定只象征式判罚款一百元，更不忘对罪成的被告笑称：「行到好热见到你哋会好开心，有机会都会帮衬你。」温绍明认为，「雪糕仔」可创造商机，又可解决行人需要，前线人员在执法时应视乎情况作弹性及酌情处理，没必要僵化检控。及后温绍明兑现承诺，果然在街上找到朱仲华，付钱向他买雪糕，成为一时佳话。

裁判官演绎了如何法理和人情并存，然而食环署没有记取教训，仍旧机械式「依法办事」，再一次伤透香港人的感情。署方唯一进步了的是懂得知难而退，未待上庭已急忙决定撤销检控。

政府统计处日前公布反映贫富悬殊的坚尼系数，香港录得回归二十年来最严重的零点五三七，按照联合国定义，系数高于零点四已是超越警戒线，香港的数字可谓触目惊心。基层贫苦大众饱受百般煎熬的当下，拾荒一族无非付出汗水换取卑微的尊严罢了，僵化的官僚何苦咄咄逼人？更何况，将纸皮卖给回收商可说是环保工作的一种，多多少少算是对社会有贡献，食环署仅仅因为「非法贩卖一蚊鸡」而检控，在情在理都说不通。

很不巧，政府用于扶贫的关爱基金被翻出旧账，最初设计是由政府与商界各出资五十亿元，商界本来兴致勃勃认捐三十五亿元，但政府文件显示，过去八年关爱基金从社会各界实际收到的捐款仅约十八亿元，意味着「被走数」近一半。当年认捐五亿元的长江集团及李嘉诚基金会回应查询时表示，数年前已全数捐出有关款额。践诺为善，可说仁至义尽；然而，其余说捐未捐之款，变成「下落不明」，却教人明白什么叫口惠而实不至。关爱基金的商界捐款不到位，结果政府得多用公帑补上，等于又是纳税人出力。

在市民眼中，一方面政府扶贫不力，另一方面官僚赶绝穷人，无异于在社会撕裂的伤口之上洒盐。候任特首林郑月娥讲过，她的施政作风将会是人性化。如今看到食环署的不近人情，相信大家必然期望林郑切勿食言，不会容许没人性的苛政继续欺凌老弱。（完）

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