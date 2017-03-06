港报社评：泛民能否造王，视乎王者造化--信报3月6日

选举管理委员会昨日举行简介会，向三位获得足够提名票的特首候选人讲解竞选活动的注意事项及安排，并以抽签方式决定各人的排名次序。选举主任朱芬龄法官为三人抽签，结果曾俊华是一号，林郑月娥是二号，胡国兴是三号。

另一方面，手握超过三百票的泛民选委前日开会商讨投票策略，会后宣布「民主300+」将按照「民间全民投票」的民意调查结果，三月二十六日把选委票全部集中支持民望最高的特首候选人。专业议政郭荣铿强调，一致投票是要替港人打赢特首选战，力抗西环治港及操控选举。

泛民在今届特首选举所采取的策略，转变之急可谓剧烈，他们一改过往抵制小圈子选举的消极态度，换上积极参与的部署，一举拿下份量不轻的三百多张选委票，比上届大幅飙升五成，占选委总数四分一强；他们甚至摆脱「民主派不支持建制派」的心魔，利用手上的提名权齐齐把曾俊华和胡国兴送入闸与林郑月娥对垒，反而属于盟友的立法会议员梁国雄不获青睐，导致长毛由始至终都没可能入闸。

民望最高的特首候选人是谁？目前而言当然是一直领先的曾俊华，即是说，民主派将会集中投票给「一号仔」，这是回归二十年来从未见过的现象，前任政府高官居然是反建制阵营的心仪对象，甚至被定性为泛民代理人。

当然，民主派的三百多票只够提名，不够造王，曾俊华就算全数获得民主派支持，距离当选门槛六百零一票仍然存在着颇为遥远的空间，必须同时赢取为数不少的建制派及商界选委撑腰，方可创造奇蹟，眼下的形势还是「二号女」林郑月娥稳占顶头大热门的位置。然而，民主派要是持续不懈地积极参与赢取更多选委席位，说不定五年之后真的有能力造王，为二○二二年的特首选举带来翻天覆地的变化。

对于这次团结支持一人的策略，法律界选委、公民党主席梁家杰引述其中一名民主派选委的言论指出，「就算输咗，下次我哋（在选委会）会有四百票、五百票」，若民主派选委「唔团结散收收」，下次选委一定不会有三百票。梁家杰形容有关言论「掷地有声」。

如果民主派在下届选委会真的取得五百票，不管政改是否重启，他们皆肯定是造王者。制度不变的话，五百票自为致胜关键；即使依据人大八三一框架通过政改方案，候选者要先取得一百二十张提名票入闸，再取得六百零一票出闸，然后才接受全港市民普选洗礼，五百票亦能让他们支持的人选得到出闸的机会。问题是，五百票是不是太乐观的天方夜谭？「民主300+」有机会壮大至「民主500+」吗？

也许，未来五年必须看看特首到底是谁，如果当选者延续过去五年的施政作风，民怨驱之不散，社会撕裂依旧，那么反建制阵营的而且确可以凭此而进一步累积政治能量，从而在选委会增添更多席位。相反，若然下届特首以和为贵，团结各党各派，修补社会撕裂，民主派在选委会取得五百票应该只是妙想天开。

不管怎样，民主派积极参与特首选举绝对是香港政治生态的微妙变化，尽管暂时还未具备造王者的条件，但最低限度可以影响建制派候选人的取向，让小圈子选举必须注入或多或少的民意元素。随着梁国雄所代表的激进声音不获主流民主派重视，加上总理李克强在北京全国人大会议发表的工作报告中，首次提及「港独是没有出路的」，意味着极端的分离主义必定受到全面遏制，那么可以预见，不支持港独又不赞成激进的民主派相信会在既定的游戏规则下争取最大可能的话语权。

在既定的游戏规则里面，泛民五年后能否造王，视乎三月二十六日选出来的那个王者的造化，究竟是抚顺民意抑或漠视民情。

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