港报社评：港主动参与大湾区，争更多机遇--经济日报6月21日

中央提出发展粤港澳大湾区，香港要如何参与才能分享到个中机遇？港府正规划相关架构文件，商界昨举行大型论坛，纷纷提出意见，港府应加以参考，以便在落实时将经济效益发挥得更好。

重磅企业腾讯（00700）主席马化腾昨主办论坛，就大湾区发展方向提出具体建议，认为全球10大企业中7家是科网企，大湾区必须重视科技发展，配以良好政策扶持，港澳等11个城市发挥各自专长和分工，互补优势，推动区内经济发展。

香港要在大湾区发挥积极作用，须在人流、资金流和物流三方面作出调整。虽然香港的科研投资少于1% GDP，创科人才不多，但要吸纳这方面人才并不难。港府一方面透过调整移民政策，效法美国推高科技绿卡，来吸纳海外和内地科技人才。

另一方面可仿效深圳当年发展创科产业的经验，利用税务优惠将创科企和相关人才吸纳过来。香港在税务上拥有很大优势，入息税率最高是17%，比内地（45%）和美国（39.6%）为低，企业利得税只16.5%，只要港府放宽移民条例，辅以税务优惠，定可吸引内地和海外创科人才涌港。

至于资金流，本港应好好利用其国际金融中心的优势，为大湾区和一带一路的相关企业起融资作用。港交所（00388）上周就成立创新板发表谘询文件，吸引内地和海外新经济企业来港上市，只要创新板成立就可即时见效，为内地新经济行业和高增长公司提供融资平台。

在物流方面，尽管香港仍是国际航运中心，但面对内地货柜港冒起和竞争，须转型搞高端物流，例如电子产品经香港转口到其他地方，有利维持本港物流集散地。

港府还须就可能出现的问题进行预先规划，因为一旦落实以税务和新移民政策吸纳人才时，大量人才将涌到本港，须考虑本港能否一下子容纳这么多人的住房、交通、其子女读书等配套问题。倘没未雨绸缪，只会重演自由行所衍生的挤占本港资源问题。若这些专才是早上来港工作，晚上返回内地居住，通关措施能否作出配合，也要预先处理好。

特首梁振英在卸任前会向中央提交规划架构文件，相信属于纲领性，候任特首林郑月娥应主动向中央提出具体建议，双方才能进行实质讨论，增加本港在规划大湾区的参与，以便将来能为港人争取更多机遇。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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