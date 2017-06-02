港报社评：港提升数码竞争力，须双管齐下--经济日报6月2日

瑞士洛桑管理学院公布全球竞争力报告，香港整体竞争力再执牛耳，但在新增的数码竞争力排第7，落后于人。港人除加大研发投资外，更应发挥对科技适应力强的优势，提高竞争力。

香港已经连续两年成为全球最有竞争力地方，洛桑今年还首次公布全球数码竞争力排名，根据知识、科技环境，及未来准备程度三大因素评分，结果新加坡排第1，香港排第7，排名高于台湾（12）、南韩（19）、日本（27）和内地（31）。

香港数码竞争力看似不差，实只因在法律框架、资本充裕的环境因素表现突出，但在其他方面如企业创新力等环节俱远远落后。个中底因是先天不足，欠缺科研土壤和社会氛围不就。首先香港地少人多，楼宇供需失衡，导致楼价租金高昂，企业多不愿投放大量资源在港设立科研实验室。

其次是港人沉醉资本升值，行业抱持「hi-tech揩嘢，low-tech捞嘢」心态，有钱宁愿炒股炒楼，企业投资科研不多，再加上港府过去对科研讲多做少，令本港投入科研的资金只占GDP的0.73%，大大落后于内地（2.5%）、新加坡（3%）、台湾（3%）和南韩（4.29%）。

这些根本缺失，早非新闻，现届政府终设立创新及科技局，但或因成立时间尚短，未见明显成果，仍须努力；港府亦正与深圳合作在河套发展港深创新科技园，希望优势互补下能有所突破。盛传候任特首林郑亦考虑将部分财政盈余注入「研究基金」，支援大学科研，推动本港创新科技发展。

惟本港结构问题如高租金，以及商界尤其大财团大多无意长綫科研的氛围等，都非短期可改变，政府上述政策纵能有效落实，创新科技要取得成果亦绝非数年间之事。

然而，科技除了研发外，还有应用一途。港人向来接受和适应新科技的能力特强，最近例子是港府通过法例，为手机支付服务提供有利环境，中外企业便纷纷抢占有关市场。在Fintech技术应用上，本港步伐其实比印象中快，例如已有财务公司提供由申请到批核到转帐贷款，都不经人手的迅捷服务。在在证明只要善用应用新科技，不但是商机，又能改善市民生活，更可以提高营商效率与竞争力。

所以即使中短期难以大步提升创新科技的研发，只要能好好应用新技术，也能维持以至推高本港竞争力。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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