港报社评：港铁优惠聊胜于无，快乐城市长路漫漫--信报3月22日

由联合国赞助的「可持续发展方法网路」（SDSN）不久前公布《世界快乐报告》，北欧的挪威跃升三位进占榜首，成为全世界最快乐的国家。香港虽然比去年升了四格，算是稍有进步，但排名只是第七十一，亚洲区内远逊于排第五十一位的日本、排第三十三位的台湾及排第二十六位的新加坡，成绩绝对谈不上令人骄傲。

《世界快乐报告》按人均本地生产总值（GDP）、社会支援、平均健康寿命、人生抉择自由、捐款风气及廉洁来评分，香港平均健康寿命指数全球第二，GDP指数世界第八，但其他四项未见突出。

香港的快乐程度不及其他国家和地区，按照客观数据得出的排名固然黯然失色，如果问及主观感受，恐怕确切觉得快乐的香港人更加少之又少；撕裂的政治环境是不快乐的原因之一，林林总总的民生问题亦困扰着本地居民。以GDP指数世界第八来说，表面上是不错的数据，可是实际上本地百物腾贵，每月薪金轻而易举就被蚕食了一大截，衣食住行的沉重负担让香港人喘不过气来。

衣可节，食可缩，住的问题怎样解决？楼价继续创新高，意味着置业难比登天的情况之下，一般小市民没可能快乐起来。关于行的问题，香港的交通费愈来愈高昂，此乃部分民怨之所在。

监于票价机制屡遭诟病，名义上是「可加可减」，实际上是「屡加不减」，政府与港铁经过长时间磋商，终于在昨日公布检讨票价调整机制的结果。运输及房屋局局长张炳良表示，港铁承诺于未来六年，每年不少于六个月，市民每程八达通车费可获百分之三回赠，即获九七折优惠，以取代每日第二程九折优惠。

张炳良指出，由于可加可减票价调整方程式属当年两铁合并时的协议内容，所以政府与港铁公司同意保留现时的方程式，而当中涉及的生产力因素近年均为零，因应政府要求，港铁同意方程式会调低零点六个百分点，并保留每年票价加幅不得高于家庭每月入息中位数的按年变动及票价优惠。简单来说，港铁还是会维持原有方程式，按计算的结果而加价，但票价的任何调整幅度会自动减少零点六个百分点。

值得注意的是，原有的方程式并没有纳入「盈利扣减元素」。港铁每年均有巨额盈利，一直未能反映在可加可减票价机制的计算之内。因此不断有政党建议，以港铁每年税前盈利变化幅度的百分之四十（本地车务占整体港铁业务的比例为四成），加入方程式内作为扣减，以稳定票价。很可惜，维持原有方程式的意思是继续不考虑盈利，即使港铁大赚特赚仍有权加价，只是加幅自动降低零点六个百分点罢了。

港铁主席马时亨事前已经多次表明，检讨结果不会令机制有「惊天动地」的变化，果然，昨日公布的票价优惠仅是聊胜于无。据说，马时亨私下表示，此乃简单易明又便于执行的折衷方案，相关准则是KISS:Keep It Simple and Stupid。其实在新优惠机制下，港铁在目前的回赠数额之上，于二○一七/一八年度将少收五亿余元，这也是作为上市公司的港铁须关顾的股东利益问题，惟为免夜长梦多，官商双方决定不改变计算票价的方程式，因恐闯小股东关时遭否决。

根据报道，快乐指数全球第一的挪威人认为，快乐的关键在于公家制度，挪威所有机构都有良好运作，学校、医疗保健、警察和所有的公营体制都很尊重人，获得尊重的人自自然然快乐起来。

香港的公营体制有尊重市民吗？港铁的最大股东是特区政府，公仆愿意贯彻虽票价可加可减、惟关顾民生之心只加不减的精神让人快乐吗？

提到交通问题，昨日立法会讨论政府建议增加违例泊车定额罚款，增幅高达五成，多名议员反对。民建联刘国勳指出，违例泊车源于泊位不足，应该先加强检控及增加泊位。公民党谭文豪亦认为，政府未增加泊位之前，增加违泊罚款并不公平。在这个问题上，公营体制有尊重苦无泊位可用的司机？有顾虑和体念他们的无奈与艰难吗？

总而言之，香港要成为快乐城市，尚有一段漫漫长路，关键始终在于是否有一个真正以民为本的政府。（完）

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