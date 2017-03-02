港报社评：特朗普收敛狂风，习核心压力稍减--信报3月2日

特朗普当选并且宣誓就任美国总统以来，不少人担心这样一位言行出位的狂人将会胡来，把美国甚至全世界搞得鸡犬不宁，他前不久已经违反传统，拒绝出席白宫记者协会晚宴，似乎要跟他形容为「人民公敌」的新闻界对着干。稍可宽慰的是，特朗普发表首次国会演说之时，不再口没遮拦，不再训斥传媒，不再煽动民粹，只规矩地照本宣科朗读其讲稿，一反过往桀骜不驯的常态。难怪有评论家认为，特朗普这次的演说内容完全没有惊喜，本身就是最大的惊喜，因为终于让人见到一个似模似样的美国总统，夸张的身体语言亦收敛下来。

对于这次「狂态不露」的国会演说，美国民众相当受落。由美国有线电视新闻网络（CNN）进行的民调显示，百分之五十七受访者的反应属于「非常正面」；接近七成收看演说的民众认为，特朗普提出的政策会令美国走上正确的道路；另有大约七成民众觉得，国会演说令他们对国家日后的施政方向感到更加乐观。

值得注意的是，CNN是特朗普十分不满的「人民公敌」之一，经常批评这家传媒炮制妖言惑众的「虚假新闻」，不知见到这样于己有利的民调之后，总统先生会不会有所改观。

特朗普的演说虽然比过往有板有眼得多，尝试透过较温和平实的语调以理服人，不过，当中始终有一些与事实不符的资料。例如他谈及移民问题之时说道：「据国家科学院（NAS）报告，美国现有移民制度令纳税人一年负担以数十亿美元计的成本。」事实却是，有关报告表示移民透过缴税贡献政府财政，透过使用公共服务而增加政府支出，而移民长远对公共财政的影响是正面的。

此外，特朗普谈及增加军费又说道：「我的预算案将给予美国史上其中一次增加最多的国防开支。」事实却是，他建议增加约百分之十军费的确不算少，但过去十年已有三次军费增幅大于此数。

关于军费，美国的国防开支将会增加五百四十亿美元，至六千零三十亿美元，尽管仍未达至高峰期的七千亿美元，已比起全球排第二位的中国多出两倍，优势是十分显着的。与此同时，特朗普向国际社会发出一项微妙的讯息，他说自己只代表美国，不代表全世界，他强烈支持北约，不过盟友必须履行其财政义务，要求北约、中东及太平洋的盟友，在战略及军事层面担任直接及有意义的角色。

一个国家的元首不代表全世界，本来是平平无奇的寻常论述，然而出诸「世界警察」之口则可圈可点。既然不代表全世界，那么奥巴马时代的「重返亚太」会不会改弦易辙？只代表美国的特朗普会不会跟中国就南海问题针锋相对？特朗普的国会演说还提及，要从过去犯下的错误之中学习，美国想要和谐及稳定，不要战争及冲突，美国愿意寻求新的朋友，建立新的合作关系。

特朗普一方面收敛了狂人风格，另一方面以美国为本位高唱和谐之歌，听在国家主席习近平耳里，相信会有压力稍减之感。对于务求在二○二一年共产党建党百周年之时实现全面小康的中国来说，一个只代表美国的总统是比较容易应付的，已经获确立为「党核心」的习近平，可以更加放胆追求其念兹在兹的民族复兴。

全国政协会议将于周五在北京举行，揭开「两会」的序幕，有报道指出，维护「习核心」的权威是两会甚至全年工作的重点。权威一旦牢不可破，据说习近平在中国政坛的影响力将持续二十年以上。在这样的发展势头之下，特朗普愈是不代表全世界，愈是有益于「以习近平为核心的党中央」缔造中国梦。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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