港报社评：特朗普收敛狂风，习核心压力稍减--信报3月2日

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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特朗普当选并且宣誓就任美国总统以来，不少人担心这样一位言行出位的狂人将会胡来，把美国甚至全世界搞得鸡犬不宁，他前不久已经违反传统，拒绝出席白宫记者协会晚宴，似乎要跟他形容为「人民公敌」的新闻界对着干。稍可宽慰的是，特朗普发表首次国会演说之时，不再口没遮拦，不再训斥传媒，不再煽动民粹，只规矩地照本宣科朗读其讲稿，一反过往桀骜不驯的常态。难怪有评论家认为，特朗普这次的演说内容完全没有惊喜，本身就是最大的惊喜，因为终于让人见到一个似模似样的美国总统，夸张的身体语言亦收敛下来。
对于这次「狂态不露」的国会演说，美国民众相当受落。由美国有线电视新闻网络（CNN）进行的民调显示，百分之五十七受访者的反应属于「非常正面」；接近七成收看演说的民众认为，特朗普提出的政策会令美国走上正确的道路；另有大约七成民众觉得，国会演说令他们对国家日后的施政方向感到更加乐观。
值得注意的是，CNN是特朗普十分不满的「人民公敌」之一，经常批评这家传媒炮制妖言惑众的「虚假新闻」，不知见到这样于己有利的民调之后，总统先生会不会有所改观。
特朗普的演说虽然比过往有板有眼得多，尝试透过较温和平实的语调以理服人，不过，当中始终有一些与事实不符的资料。例如他谈及移民问题之时说道：「据国家科学院（NAS）报告，美国现有移民制度令纳税人一年负担以数十亿美元计的成本。」事实却是，有关报告表示移民透过缴税贡献政府财政，透过使用公共服务而增加政府支出，而移民长远对公共财政的影响是正面的。
此外，特朗普谈及增加军费又说道：「我的预算案将给予美国史上其中一次增加最多的国防开支。」事实却是，他建议增加约百分之十军费的确不算少，但过去十年已有三次军费增幅大于此数。
关于军费，美国的国防开支将会增加五百四十亿美元，至六千零三十亿美元，尽管仍未达至高峰期的七千亿美元，已比起全球排第二位的中国多出两倍，优势是十分显着的。与此同时，特朗普向国际社会发出一项微妙的讯息，他说自己只代表美国，不代表全世界，他强烈支持北约，不过盟友必须履行其财政义务，要求北约、中东及太平洋的盟友，在战略及军事层面担任直接及有意义的角色。
一个国家的元首不代表全世界，本来是平平无奇的寻常论述，然而出诸「世界警察」之口则可圈可点。既然不代表全世界，那么奥巴马时代的「重返亚太」会不会改弦易辙？只代表美国的特朗普会不会跟中国就南海问题针锋相对？特朗普的国会演说还提及，要从过去犯下的错误之中学习，美国想要和谐及稳定，不要战争及冲突，美国愿意寻求新的朋友，建立新的合作关系。
特朗普一方面收敛了狂人风格，另一方面以美国为本位高唱和谐之歌，听在国家主席习近平耳里，相信会有压力稍减之感。对于务求在二○二一年共产党建党百周年之时实现全面小康的中国来说，一个只代表美国的总统是比较容易应付的，已经获确立为「党核心」的习近平，可以更加放胆追求其念兹在兹的民族复兴。
全国政协会议将于周五在北京举行，揭开「两会」的序幕，有报道指出，维护「习核心」的权威是两会甚至全年工作的重点。权威一旦牢不可破，据说习近平在中国政坛的影响力将持续二十年以上。在这样的发展势头之下，特朗普愈是不代表全世界，愈是有益于「以习近平为核心的党中央」缔造中国梦。
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。