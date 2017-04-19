港报社评：特赦言论粗疏草率，和解须通盘思考定策--明报4月19日

民主党主席胡志伟建议特首运用权力，特赦占领行动所有参与者，同时赦免「七警」和退休警司朱经纬，公民党党魁杨岳桥就此认同并附议。建议被形容为「大和解方案」，惟所获得回响，可以说劣评如潮，不仅备受建制阵营批评，泛民阵营内部多持异议，法律界则指为不符合法律精神，有违司法独立原则等。从各方反应看来，有关建议夭折是意料中事。香港确实需要朝野和解，终止内耗空转状态，否则只会继续沉沦；今次胡、杨二人焦头烂额，只是因为太过粗疏草率，期望有心人勿因而气馁，构思提出可行方案和做法，使香港有机会达至真正和解，重回正轨。

占领运动使朝野尖锐对峙并冲突，参与者陆续被拘控，相关司法程序估计未来一两年都完不了，此事宛如一条横亘在香港社会的刺，代表着持续对峙冲突；严格而言，特赦是为了拔出这条刺，因此，「特赦言论」有一定逻辑，只是整个概念粗疏，把政治交易视作政治和解，罔顾对法治构成冲击、未虑及参与占领人士的理念情操，而操作草率，使一些人有被出卖之感。这件事，胡志伟和杨岳桥除了推动和解态度正确之外，其他完全不合格。

首先，香港奉行法治，回归20年，由于政治困局，各方面都呈现停滞甚至倒退，唯独法治与司法独立继续彰显；另外，检控工作须独立运作，不应该有政治考虑，任何力量均不得干预。这些整体法治之方方面面，绝大多数港人视为核心价值，倍加珍惜。特赦是「邀请」特首干预检控程序，被告设若已经法庭审结罪成，须循其他途径「洗脱罪名」，未审结的案件则由行政或检控部门想办法影响审讯和判决等，这些情况，无论出现哪一种，都有违法治、冲击司法独立。因此，按法律精神审视，「特赦言论」完全不可取。

其次，占领运动参与者衆，不少人视之为公民抗命，运动过后包括以自首方式接受法律制裁，要做到「以法达义」云云。从坊间回响所见，这类人对「特赦言论」反弹，因为他们视之为抵触了理念、贬损了情操，特别是部分人认为把他们与涉及违法警员相提并论，最不能接受。一直以来，民主派被认为较贴近民情，「特赦言论」却未顾及一些占领运动参与者的感受，是严重失着，也折射占领运动与民主派关系疏离的说法，符合事实。

「特赦言论」最败笔之处，是把政治交易当作政治和解。政治问题诉诸法律处理，确实不可能彻底解决，以占领运动而言，即使有人罪成服刑，履行法律责任，惟这类牢狱生涯，不可能改变她/他的取态和立场；政治问题须循政治解决，才可能带来根本改变。「特赦言论」充其量只是政治交易，设若特赦是一整套和解方案的一部分，以此作为朝野都释出善意，或许是打开僵局的一步；「特赦言论」却到此为止，对社会氛围不会起到积极作用。

事实上，就因果关系而言，占领运动只是果，原因是各种深层次矛盾，特别是政治体制畸形而衍生的不公平、不公义状况，应对须溯本寻源，理出导致结果之因，有矢放的缓解矛盾，解开困结，然后汇集出最大公约数，争取不同阵营认同，互谅互让以至相互妥协，才会达至真正和解。即使对占领运动参与者或犯法行为不追究，也应该由一个具公信力的委员会从长计议，而非粗放式诉诸特首的权力就得了。

「特赦言论」惹来各方反弹，杨岳桥承认「初步回应草率」，表示「要反省及检讨」；胡志伟表示「特赦言论」未经党内深思熟虑讨论，亦未有与其他民主派政党交换意见，他就此深切道歉，并收回有关言论。两人所说草率、未深思熟虑，相信符合事实，不过，一个是公民党党魁、一个是民主党主席，两个主要民主派政党领导人，在如斯重大议题，竟然草率粗疏至此，有手掌撞脑袋的决策况味，随意性使人错愕。现今民主派阵营，从领导到战将，都使人有闻鼙鼓而思良将之感。不过，历史巨轮总是向前滚动，只能期望民主派枱面人物尽快进步成熟，真正实现接班有人。

特赦方案触礁，希望不至于摧毁刚萌发的修补撕裂、走向和解苗头。朝野须确切认知各方对立，埋首斗争的日子，不应该继续下去，必须有意愿和解，香港才有可能重新焕发光芒。期望有心人继续积极推动和解，使社会不再撕裂、整体香港走出困局。（完）

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