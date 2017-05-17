港报社评：特首干预风波无私显见私--信报5月17日

现届政府进入尾声，还有不足两个月就要换特首，没料到此时此刻仍然会卷起政治漩涡。立法会调查行政长官梁振英涉及的UGL事件，忽然闹出满城风雨，当中难免予人无私显见私之感。

去年底，立法会主席梁君彦接受民主派议员呈请，成立专责委员会，调查梁振英上任特首之前与澳洲企业UGL签订协议收取四百万英镑（约五千万港元）一事。专责委员会副主席、民建联议员周浩鼎就研究范围提出修订建议，可是相关文件被揭发，事前原来经过特首办修改。梁振英作为被调查的对象，越俎代庖直接操刀，替负责调查的委员会副主席修改文件，而拥有律师背景的周浩鼎又照单全收将之呈上委员会，旋即惹起「特首办干预立法会调查」的嫌疑。

梁振英昨日出席行政会议之前，主动提及此事，承认修改文件，他表示自己「完全有权利」向专责委员会表达拟议范围及有关事实。诚然，被调查的对象有权提出自己的看法，不过光明磊落的做法是向整个委员会公开提出，让所有议员判断是否可以接纳，为什么单单主动联络个别建制派议员私下修改文件？公与私的分野，正是此事让人侧目之处。

梁振英解释，专责委员会三月三日成立，至三月二十九日共开两次会，委员会很快确定职权范围，再提出研究范围，但至今议而未决，「我认为研究范围要尽快定下来」。至于为何找上周浩鼎，而不是把建议开诚布公交给专责委员会，他表示，可以有很多渠道表达意见，但如果翻看过去两次的会议纪录，主要发言比较多及可以争取到对方同意扩大范围，令委员会尽快订出研究范围，继续向前行的，就是周浩鼎。

周浩鼎可以争取，难道整个专责委员会就不可以争取吗？私下争取一个人，不是公开争取所有人，如此解释的说服力是不足的，何况所谓的争取是直接修改文件，我们实在看不出当中的合理性。

干预疑云曝光之后，周浩鼎昨日表示自己首次参加调查委员会，处理此事的政治敏感度和经验不足，处理过程不够周全，令公众产生不良观感，为此致歉。他承认与梁振英商讨过文件所列的调查范围，对方给予一些意见，考虑过修改合适，才呈交委员会，但周浩鼎强调梁振英修改的是「公开文件」，重申自己并无隐瞒，做法完全合规合法。

姑勿论被调查的对象提出什么意见，也不管那些意见合适与否，负责调查的议员总不该将对方的意见当作自己的意见，再浑然不当作一回事那般呈交给委员会，这是普通市民皆懂的常识。却奈何，理论上比普通市民更加懂得司法公正的周浩鼎，竟然以政治敏感度和经验不足为由，企图为此开脱，同样地欠缺说服力。

对于私下与被调查对象接触的问题，周浩鼎尝试以法庭案件作类比：「如果我们在法律界，案件要进行一单官司之前，检控方同辩方都要讨论brief fact、argeed fact，就系大家都同意的案情撮要，这个是要讨论的。」然而，其说法马上遭记者质疑：「你是陪审团，陪审团如果接触被告，是妨碍司法公正。」

归根究柢，梁振英和周浩鼎这次闹出干预风波，核心的诘难是公私不分，令调查UGL事件平添不必要的联想。为免事态恶化下去，周浩鼎最明智的决定是退出专责委员会，待日后政治敏感度和经验增加了，知识增长了，才再考虑担任类似的调查工作。

至于梁振英，如果坦荡荡认为自己有权表达拟议范围及有关事实，那么不妨再向专责委员会提出，不过这次必须公开争取所有人，而不是只争取个别的「保皇派」人士；其意见最终是否获接纳，就要视乎能不能经过真理愈辩愈明的严格考验。（完）

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