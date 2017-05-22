港报社评：特首护己咄咄逼人，政治观感未免霸道--信报5月22日

立法会就特首梁振英涉及UGL事件成立专责委员会调查，连日来不断节外生枝。身为专责委员会副主席的民建联议员周浩鼎，容许梁振英私底下修改其文件，然后原封不动呈上委员会，此举受到猛烈抨击之后，周浩鼎已经辞去委员职务。谁知余波未了，作为受查对象的梁振英不肯善罢甘休，矛头转向属于泛民阵营的专业议政梁继昌，三番四次要求对方同样必须辞去专责委员会职务，原因是避免利益冲突。

纠缠了数年的UGL事件，为什么在特首快将任满退位的时候，依然闹出风风雨雨？为什么梁振英显得那样紧张，不惜以「我有权发表意见」的积极态度来亲自过问？也许有人会以阴谋论的角度解读，认为UGL事件背后必定存在着暧昧的跷蹊，但目前尚未有真凭实据之前，我们姑且相信当事人的讲法，梁振英纯粹希望此事尽快告一段落。

希望还希望，有一点恐怕是事与愿违的，正是由于特首的表现太积极了，所以日后或者会进一步泥足深陷，演变成另一场没完没了的泥浆摔角似的政治斗争。常言道，欲速则不达，当事人心急地凡事过问未必是好事，反而有机会坏了大事。

梁振英的紧张，主要反映在三个不寻常的动作之上。首先，他向传媒发出律师信；其次，他控告梁继昌诽谤；再者，他主动联络周浩鼎并且直接修改其文件。恰恰是梁振英控告梁继昌诽谤，因此这位「被告」在「原告」眼中是专责委员会不适合的成员。

梁振英最新的动作是发表网志，给梁继昌一封公开信，内容指摘对方向税务局报案是想营造税务局调查他的假象，形容为「自编、自导、自演」，更指「利用执法机关作为打击政府官员的手段必须用民事及刑事手段遏止」，这是香港政治极度劣质化的实例。梁振英又说，梁继昌过去两天没有回应问题，亦没有回应传媒查询，是可忍，孰不可忍。稍早之前，梁振英形容梁继昌为「既是报案人又是主控官又是陪审员」，他必须辞去专责委员会的职务，避免直接及重大的角色冲突。

平心而论，当事人千方百计保护自己可说无可厚非，事实上梁继昌的而且确有角色重叠之嫌。打个譬喻，某甲投诉某乙行为不当，某甲实在不应该参与调查甚至审判，而某乙认为个别陪审员（即是某甲）对自己有偏见，要求法官撤换陪审员亦是人之常情。梁继昌对于这样的指摘一直未有回应，估计亦是因为正在考虑当中的是非曲直。

如果要求梁继昌辞职是在专责委员会今年三月成立之初提出，问题不大，奈何现在的时机是爆发了「浩鼎门」之后，梁振英一方面被揭私底下修改个别委员的文件，另一方面又非要撵走梁继昌不可，务求调查的方向必须符合自己利益，政治上的观感未免霸道。但凡政治斗争，输了观感往往等于输了气势。

再看看专责委员会的功能与组合，众所周知，这是一只无牙老虎，任何调查结论皆没有约束力，何况建制派占委员人数过半，泛民议员始终难以有所作为。委员会之中，主席谢伟俊不投票，即使「打龙通」的周浩鼎退出，建制派委员仍有五人，较泛民四名委员为多，就算梁继昌有偏见，根本无法左右大局。换言之，梁振英本来毋须为了此事而过度担心，如今刻意针对梁继昌，徒然让外界觉得咄咄逼人。

空穴来风，未必无因，政治人物不得不相信因果；UGL事件于二〇一四年十月被澳洲传媒披露以来一直夹缠不休，很大程度是由于当事人没有种下善因所致。如今梁振英心急想把这件事快快作一个了断，不欲卸任之后仍然留下一条尾巴，可惜所采取的手法流于硬绷绷，很容易授人以柄。

平生不作亏心事，半夜敲门也不惊，清白之躯实在毋须做出多余的动作对付敲门的人 。

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