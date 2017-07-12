港报社评：特首正常化见效，还望和谐化达成--信报7月12日

林郑月娥就任特首不足半个月，在提振民望方面已取得可观成绩。港大民意研究计划昨日公布调查结果，林郑评分较两星期前大幅上升十一点五分至六十三点七分，支持率由百分之四十五升至百分之五十二，反对率由百分之四十一跌至百分之三十四，民望净值由百分之四急增至百分之十九。港大民研指出，如此数据属于「表现成功」。

三司十三局同样「水涨船高」，即使民望净值仍是负数的财政司司长陈茂波和民政事务局局长刘江华，支持率亦显着攀升。

为什么在竞选之时民望不及对手前财爷曾俊华的林郑，当选和就任之后能够迅速恍若脱胎换骨？其中一个非常重要的原因当然跟她积极地「去梁化」有关，由于她处处表现出不同于前特首梁振英，加上应对技巧胜一筹，所以赢来较佳的观感。就以七月五日出席立法会答问大会为例，林郑与泛民议员互相尊重，特首不再站在主席前面发言，而是回复传统站在主席右边，微妙的身体语言告诉大家，这不是一位喧宾夺主的行政机关首长，来到立法机关愿以作客身份接受质询。有见及此，泛民议员亦以礼相待，大部分站立起来迎送特首，议会内斯文互动的情景实在久违矣。林郑事后在其社交网站写道：「好耐无试过咁平静。」

除了身体语言外，林郑开局之初便能够跟泛民互相尊重，其实反映她在政治上使出了机智的一着，未上任已信誓旦旦要每年增加五十亿元教育开支，答问大会之上更加胪列细节，以示兑现承诺，可望极速通过。众所周知，教育界乃泛民票仓，代表教育界的泛民议员叶建源对于林郑「有商有量」赞不绝口，增加教育开支成为改善行政立法关系的切入点，由此开启对话之门，就算不是「门常开」，起码不是「门常关」。

梁振英锱铢必较的斗争思维，曾经有人猜测是「奉谕而为」的结果，担心林郑展现亲和力，例如不再夸大港独的威胁，会否令她左右为难，顺得民情失京意。证诸国家主席习近平访港发表的讲话，尽管坚持国家主权及安全的底线不容侵犯，但更加着眼于「求大同，存大异」，强调香港是多元社会，对一些具体问题存在不同意见甚至重大分歧并不奇怪，只要爱国爱港，诚心诚意拥护「一国两制」和《基本法》，不论持什么政见或主张，中央政府皆愿意与之沟通。习大大的讲话不妨视作林郑的底气，既然中央接受存大异，那么特首就没有必要非得跟泛民斗个你死我活不可。

从港大民调足以看出，林郑的「去梁化」或曰「正常化」初见成效，接下来是怎样把民望提升转化为施政力量。值得注意的是，习近平在讲话之中确切地点出香港不少问题：「经济发展也面临不少挑战，传统优势相对减弱，新的经济增长点尚未形成，住房等民生问题比较突出。」说白了，国家主席认为香港经济缺乏突破，房屋问题要不是严重到民怨沸腾，相信习近平不会用到「比较突出」的字眼。

诚然，林郑不应该继续奉行斗争主义，同时必须倾尽全力化解民怨，觅地建屋是回避不了的当务之急，可是修补社会撕裂不代表事事被泛民牵着鼻子走。三司十三局之挂帅官员全部到位，但副手尚未齐备，连日来有风声传出个别副局长人选，泛民急不及待表示不满，要求另觅高明。杰出领袖往往用人不拘一格，林郑团队之中既然有泛民背景的罗致光和汤家骅，为什么不可以起用亲建制派的其他人士？如果是有才干的适当人选，只因泛民不惬意而弃用，反而是矫枉过正。

林郑把发表《施政报告》的日期回复到十月，民望攀升为她换来一百日运筹帷幄的良好时机，且看如何以实际政策促成「好耐未试过平静」的社会和谐化。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘