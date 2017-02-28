港报社评：特首选战关键在于“不提名票”--信报2月28日

继曾俊华于上周六率先交出一百六十张提名票，成为第一位获确认的下任特首候选人之后，胡国兴昨天亦正式向选举事务处递交一百八十个提名，并于晚上获核实成为第二位候选人。林郑月娥昨天公布全份政纲，并表示今日也会报名，在各方催谷及她本人努力之下，所得的提名票数目有多澎湃，令人期待。至于叶刘淑仪，看来不乐观，于三月一日提名期完结前跨得过一百五十票提名门槛的机会相当渺茫。

谁的提名多，谁的提名少，固然是特首选战其中一项重要指标，大家可以从中推断谁的胜算较大；然而，由于选举制度使然，加上今届的竞争局面跟过往截然不同，反而另一指标相信有更微妙的启发作用，就是那些神龙见首不见尾的「不提名票」。

首先必须指出，提名是明票制的，三月二十六日投票是不具名的，所以在提名阶段有不少建制派选委抱怨，抗拒不了「强力部门」盛情及积极的游说，不太可能行使自由意志，遂选择只有一个隐隐约约受到中央认可的林郑月娥。不过，到了不具名的投票阶段，建制派选委应可无拘无束按自己心水拣人。

其次，正正由于公开具名的提名有一种「身不由己」的无形压力，所以不少选委宁愿一个也不提名。当中最有江湖地位的「不提名票」属于全城首富李嘉诚，他为了避免得罪朋友，不会提名任何人，仅仅肯定会投票，最终投给哪位，他还是会保持缄默。

让我们来分析一下，曾俊华有一百六十张提名票，胡国兴有一百八十票，加起来是三百四十张。林郑月娥方面，其竞选办主任陈智思昨日透露，她已拿到超过四百张提名票，会继续接收提名，那么假设林郑今日将交出五百张提名票。三人的票数相加，等于八百四十张，余下来就是没有提名任何人及提名了叶刘淑仪却估计用不上的共约三百五十张「不提名票」（选委总数是一千一百九十四）。

李嘉诚不提名的原因是避免得罪朋友，其他选委不提名又是什么原因呢？如果是民主派，原因可能是既然曾俊华和胡国兴都够票入闸了，毋须再为他们锦上添花。如果是建制派，考虑的因素必定复杂得多，他们或者处于两难局面，不知是否应该接受游说，暂且按兵不动。如果是中间派，也许非常简单，就是未决定支持哪位。

无论不提名的原因是什么，三百五十票绝对不是小数目，在当选者必须得到六百零一票或以上的游戏规则之中，要是「不提名票」在投票阶段大面积倾向任何一方，皆有机会造成十分戏剧性的效果。

谈到戏剧性，昨日奥斯卡颁奖礼叫人吃惊的一幕是最佳电影摆乌龙，误将奖项颁了给《星声梦里人》，真正的得主其实是《月亮喜欢蓝》才对。曾俊华竞选网站反应迅速，随即意有所指地写道：「未到最后一刻，永不会知道真正结果。」

依照胡国兴的讲法，愈多人入闸愈对林郑不利，因为被游说提名给她的选委有可能在投票阶段转軚，改为凭自由意志支持其他候选人。若然胡官所言非虚，假设林郑的五百张提名票有一百票转軚，那么她必须在三百五十张「不提名票」之中得到超过二百票才可以当选，比率接近六成。问题是有多大把握，从这一点推测，三人角逐的第一轮特首选战极有机会流选，必须筛走一人在第二轮再决高下。

林郑月娥昨日公布全份政纲，谈及《基本法》二十三条立法、重启政改和防止贿赂条例涵盖特首等等。正常而言，选委是应该看完政纲才决定意向的，但提名期将于明日结束，而且林郑今日报名，政纲如何撰写对于提名数量不会有显着影响。

今日最值得关注的焦点是林郑究竟交出多少提名票，要是突破六百票，胜算仍然不差，如果少过五百票，余下来那些「不提名票」足以扭转乾坤。

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