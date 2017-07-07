港报社评：环球央行收水，缓慢进行减震荡--经济日报7月7日

欧洲央行昨公布上月议息会议纪录，显示欧央开始将退市放进议题。随着美国即将缩表，英国和加拿大也暗示收水，环球央行收水之势已成，步伐虽从缓，但势冲击环球金融市场。

欧央行长德拉吉早前表示，近期欧元区经济改善，若经济持续好转，超宽松货币政策不变，形同加大货币刺激政策，有必要收紧币策，令市场揣测欧央准备收水。欧央上月会议纪录或多或少可透露一些端倪，虽然未指要停买债，但已显示欧央开始名正言顺讨论退市问题。

由于过去讨论退市可说是禁忌，欧央现时不避讳谈及，市场猜测欧央离初步退市，即停买欧债已不远，更可能在买债计划今年底到期后便不再延期。欧央如此，美国联储局上月公布缩减资产负债表的路綫图，加拿大和英国央行行长都暗示有条件收紧币策或加息，意味环球央行收水已如箭在弦。

至于一直坚持放水救经济的日本央行，面对环球央行准备收水的大趋势，若仍坚持量宽，将成为异类，而且放水这么多年，日本经济依然起色不大，是否需要反思其他方法来刺激经济呢？

环球央行收水的方向已确定，步伐肯定不会快，相信会缓慢进行，因为退市就像2008年金融海啸后量宽，都是史无前例，完全是摸着石头过河，各央行都不敢太冒进，加上全球通胀没急升，所以央行在收水时宁愿慢慢试行。

即使是美储局已制定缩表规模和路綫图，但仍犹豫何时缩表，就是怕市场错误判读，也害怕加息和缩表并行，产生的叠加效应太大，引发难以预料的金融震荡，故需要选择合适时机缓缓推行。欧央对退市显得非常审慎，也是出于同样理由。

但慢还慢，冲击却不容轻视。环球央行量宽期间所产生的海量热钱，单是美欧日三大央行就多印了9.2万亿美元钞票，这些热钱流入环球资产市场、推高股市债市楼市。随着环球央行收水，热钱将会愈来愈少，势增资产市场压力，而热钱如何流走，更是市场焦点所在。

其中新兴市场尤须注意，包括资金自由流动的香港会否成为亚洲区提款机？因为热钱在过去几年推高新兴市场股滙楼，一旦热钱撤走，银根收紧，升得愈高的市场恐冲击愈大。故投资者要作好风险管理，应对或将突如其来的金融冲击。

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