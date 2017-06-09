港报社评：电梯维修不容马虎，人手不足安全大患--明报6月9日

今年3月旺角朗豪坊行人电梯发生溜后意外，酿成多人受伤，机电工程署调查报告认为事件疑涉人为疏忽，保养马虎。电梯和升降机服务与市民生活息息相关，安全至关重要，当局有必要向失职者追究责任，整顿维修业界风气，不过机电工程署监管不力，同样责无旁贷。朗豪坊意外令外界关注电梯维修行业人手不足、薪酬跟专业不成正比、年轻人不愿入行等问题。维修人员工作量过大，必然影响工作质素，政府为了保障市民安全，有责任一边加强规管，一边协助业界吸引新血培训人才，应付人力供求失衡的困局。

朗豪坊电梯意外究竟是因为劣质组件惹祸，还是保养出了问题，一直是各界焦点。机电署今天发表的调查报告，据悉将把矛头指向维修方面。报告指出，电梯一条三重连结式驱动链全数断裂，疑与金属疲劳有关，如果有正常保养，不会出现这种情况；调查还显示辅助掣动系统上有不应出现的油脂，怀疑涉及人为疏忽。事发当日，机电署已发现承办商两名维修技工形迹可疑，怀疑有人在场协助署方和警员调查时「做手脚」，将原本没有启动的制动装置改为「启动」状态，决定报警。今次调查报告内容，难免重挫电梯维修界的专业和诚信。

监于电梯出事前两天才做完例行检查，号称「一切机件正常」，署方翻看现场闭路电视片段，了解维修技工日常工作，初步怀疑有人疏忽职守，不排除刑事追究。前线维修人员敷衍塞责，承办商难逃责任。意外后，署方仅根据「承办商表现评级」制度，摘去涉事公司的「安全之星」及「质素之星」评级，未作其他惩处，明显并不足够。当局应当加强惩罚，同时检讨对承办商监管不力的问题。

2012年政府全面实施《升降机及自动梯条例》（下称《条例》），引入升降机及电梯工程人员注册制度，提高专业要求。可是机电署的监管表现实在令人不敢恭维。例如《条例》规定全港所有电梯每月至少进行一次检查保养，倘若转换承办商，新公司要在1个月内获聘，否则便属违例。可是审计署发现，在2014年1月至2015年9月间，有137部电梯因为转换承办商，未能做到每月保养一次，然而机电署监管粗疏，漏发禁止令，个案多达21宗。又例如朗豪坊意外后，机电署长表示，每名维修工人每日最多只可负责巡查6部电梯，以免检查急就章，倘若超额，承办商必须主动汇报，说得煞有介事，未料这个「机制」原来当时尚未存在，直至署长发言后9天才推出，叫人啼笑皆非。机电署承认，「每天巡查最多6部机」只是参考指标，即使超额亦无罚则，亦令人怀疑对推动业界改革帮助有多大。

现时全港有超过7万部电梯和升降机，本地电梯维修技术水平获得国际肯定，当前业界面对的一大困难是人手不足。10年前，全港有5万多部电梯，电梯维修工人有4600人，比例为11.5：1，然而今时今日比例却升至13.7：1，维修人员增加不足1000人。监于人手紧张，维修人员需要同时兼顾日常保养及紧急抢修，不时出现临时奉召紧急维修，被迫缩短例行保养时间的情况。有业内人士坦言，由于工作量太大，部分工程人员可能只靠目测完成安全检查，涂抹润滑油等保养程序亦未必做足，构成安全隐患。

大型基建和房屋数目持续增加，令电梯和升降机维修保养需求有增无减，电梯老化亦增加了维修压力，电梯维修技工理应相当吃香，可是入行者却寥寥，究其原因是工作辛苦加班频频，不仅需要轮班，收入也较一般建筑行业为低，一名电梯学徒月入大约只有1.1万元，加上部分社会人士对蓝领工作的负面定形，导致年轻人不愿入行。据统计，目前全港逾5000名注册电梯维修员，七成是45岁或以上，若不尽快吸引新血栽培人才，10年后电梯维修人手紧绌势将更加严重。另外，很多物业管理公司和业主立案法团聘用电梯维修承办商时，以价钱为优先考虑，亦助长业界「低价抢单、将货就价」的风气。政府为了确保市民能够有安全的电梯和升降机服务，实有必要正视相关问题。

电梯维修安全问题，近年在新加坡也备受关注。去年新加坡先后发生多宗电梯升降机事故，导致人命伤亡。就像香港一样，新加坡电梯数量增长迅速，保养服务需求殷切，然而人手却严重不足。为此今年初新加坡政府特意成立一个电梯事务委员会，研究如何提升行业的就业前景，制订措施吸引新血、留住人才。专责小组表示，除了加强培训，也有需要改善专业维修人员的薪酬待遇，重塑整个电梯维修专业，提升行业形像，吸引年轻人入行。新加坡当局的做法，值得特区政府参考。（完）

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