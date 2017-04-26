港报社评：电费减价审慎乐观，再生能源还须努力--信报4月26日

电费可望下调超过百分之五，这是环境局局长黄锦星的讲法，原因是中电和港灯两家电力公司的利润管制协议将于明年届满，政府与两电刚订立了新协议，准许回报率由现行的百分之九点九九减至百分之八，年期为十五年，直至2033年12月31日。黄局长预计，新的准许回报率于明年底至2019年初开始实行，如果其他因素不变，届时可令电费下调超过百分之五，但实际幅度必须根据当时情况而定。

所谓利润管制，实际上是「利润保证」，电力公司过往经常受到诟病的是在政府护航的情况之下「赚到尽」，因此不断有声音要求降低其准许回报率。有监于此，政府就电力巿场未来发展推出公众谘询，并且先后两次委托顾问进行研究。黄锦星指出，曾于2013年就管制协议进行中期检讨，当时聘请的顾问认为准许回报率可下调至百分之六至百分之八，后来因应经济因素改变，当局再聘请顾问作研究，建议准许回报率可下调至百分之七至百分之九，所以今次的下调幅度符合顾问建议。

理论上而言，电力公司的利润上限降至百分之八，必定有助于电费下降，然而有一点不得不注意，电力公司的利润多寡与投资规模挂鈎，投资总额愈大，利润比例愈高，意即两电可以透过增加投资来提高利润金额，如此一来，电费减价幅度未必有百分之五那么乐观。黄锦星谈到延长协议年期时解释，由于现役的燃煤机组将在未来十多年陆续退役，电力公司有必要投资新机组，为向两电提供清晰的投资环境，因此协议有效期维持至2033年。显而易见，电力公司增加投资是无可避免的趋势，电费减价幅度有机会因此而被局部抵消。还有一事不可忽略，退役的是污染较严重的燃煤机组，投资的新机组是相对洁净但较昂贵的天然气发电，意味着成本更高。

姑勿论如何，两电准许回报率降至百分之八始终是好事，一定程度上平衡了各方利益。尤其重要的是，新协议可望为市民继续带来稳定可靠的电力供应，电费下调幅度不妨以审慎乐观的态度面对之。

此外，新协议提到加强推动能源效益及节能措施、推动可再生能源发展，虽然现时本港电力市场未具备引入竞争的所需条件，但政府将与两电商讨开放电网。黄锦星指出，市民和私营机构可投资于再生能源的系统，以高于一般电力水平价格卖予电力公司，电力公司会推出可再生能源证书供业界认购，另考虑加强内地电网与香港现有电网联系的详细安排等等。

再生能源一般说的是风力发电或者太阳能发电，如今即使有人尝试利用再生能源，但碍于技术问题，例如难以接驳到电力公司的输电网络，往往无法发挥其应有功能。电力公司愿意购买市民和私营机构的再生能源，等于提供技术支援，亦可理解为小规模试验性质地开放电网，算是一个好的开始。然而，安装再生能源系统所费不菲，例如环保组织世界自然基金会（WWF）在大澳推行「社区太阳能发电计划」，安装系统的成本是每户七万至八万元，电力公司不妨把购买再生能源的价格提高至令人心动的水平，从而造成鼓励环保的诱因。

参考外国经验，西班牙政府本来锐意推动能源转型，曾经承诺以高价购买再生能源，于是民众纷纷投资太阳能发电系统，变作能源生产商，岂料西班牙政府出尔反尔，随后宣布调低收购价，并且讨回过往多付的差价，大批投资者马上血本无归。香港的电力公司在购买再生能源的问题上，切忌重蹈西班牙覆辙，应该汲取教训，从而努力作出突破 。

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