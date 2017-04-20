港报社评：真正和解之途，政改绕不过去--明报4月20日

民主党主席胡志伟提出「大和解」方案，建议行政长官特赦「占中」参与者、「七警」及退休警司朱经纬，藉此修补社会撕裂，惟这项原本基于善意提出的建议，胡志伟在各方反对下宣布收回。「特赦论」触发的轩然大波，恰恰反映占领运动以来，社会上不同政治势力争斗不休、各不相让。虽然特赦论触礁，社会人士仍然期盼香港走出内耗空转的泥淖，迈向和解。特首选举期间，民调显示逾半市民期望新任特首修补社会撕裂，林郑月娥当选行政长官后表示，上任首要工作是修补撕裂，团结大家向前。基于香港整体利益，修补撕裂属当务之急，朝野各方必须拿出政治勇气，戮力促进和解。

香港社会政治对立千头万绪，不过，与1994年结束种族隔离政策后的南非相比，香港情况的严重和复杂程度远有不如。1995年，由黑人总统曼德拉掌权的南非政府宣布成立真相与和解委员会，全面调查种族隔离政策实施期间侵犯人权事件的真相，并考虑那些服从政治指令严重侵犯人权、并已向真相委员会讲出事实的犯罪者要求特赦的申请。委员会最终批准了800多宗特赦申请，其工作抚平了南非人心中怨恨，为后来的社会稳定与和解奠下基础。委员会主席、南非圣公会前任大主教杜图后来撰写《没有宽恕就没有未来》一书，总结委员会成就。他强调：「和解可能是旷日持久的过程，其中不乏崎岖坎坷，不是一朝一夕或靠一个委员会就能完成。」

香港实现和解，推动社会重新出发，无疑千头万绪，各方莫衷一是。近日，自由党党魁锺国斌提议林郑月娥上任后，重新开放政府东翼前地（坊间称为「公民广场」），以显示修补撕裂的决心。东翼前地现状，于朝野对峙，发展至社会撕裂，极具象征意义，若撤去藩篱变回市民都可以自由亲近之地，或可视作新一届政府向民间释出善意的信息。即使如此，这类举措仅属小修小补，无助于彻底解决社会撕裂。社会深层次矛盾，归根究柢源于畸形的政治体制，以及由此衍生的不公义状况，必须重启政改，实现中央向港人承诺普选才可根治痼疾。虽然林郑月娥不愿承诺任内重启政改，但是此乃特区政府绕不过去的现实课题。

如何为重启政改，为达至普选创造条件，朝野各方、特别是泛民阵营必须超越「表态政治」范式，展现弹性，求大同、存大异。全国人大常委会颁布的「8‧31」《决定》，泛民阵营认为框架为普选设限，一直要求中央撤回，不会支持任何根据此框架制订的政改方案，云云。

德国「铁血宰相」卑斯麦认为「政治是可能的艺术」，即使将来政改得以重启，设若各方政治力量坚持己见，寸步不让，例如泛民坚持公民提名，实现普选仍将是有如镜花水月。3年前全国人大常委会颁布「8‧31」《决定》后，内地学者如基本法委员会委员饶戈平认为，《决定》只是提供原则和框架，具体细节如提名委员会各界别的比例构成、界别分组是不是可以适当调整、选民基础是不是可以扩大、委员的产生办法是不是可以更加民主等等，都可以讨论。只是2014年9月占领运动爆发后，泛民阵营完全无兴趣讨论这些细节。

2014年10月，学联代表与政府高层官员展开历史性对话，争取化解因「占中」及政改引发的政治困局。时任政务司长林郑月娥承诺港府将成立探讨政改的多方平台，讨论2017年后长远政制发展。但学联代表没有即席要求政府清楚解释构思，例如沟通平台可否讨论2017年的政制安排等。协助学联与政府对话的中间人后来透露，如果政府官员能在对话期间提出建议细节，学生又把握机会，追问官员关于建议的详情，对话的结果和往后发展或许有所不同。

对话结束后，学生回到金钟占领区，学联代表批评政府的建议「耍花招」，并狠批官员带他们「游花园」。对话因而破局，政府与学联对话画上休止符，占领运动也于同年12月结束。林郑月娥当选特首后表示先处理较容易解决的问题，当出现有利环境及氛围时，才会考虑重启政改。假如政改重启的机会再现，朝野如何把握机遇，实践「政治是可能的艺术」，是对各方智慧的重大考验。和解是一项大工程，本港情势错综复杂，须有心理准备推动和解绝非易事；不过，若不起步，永远到不了终点。政改既然被认定是朝野对峙、社会撕裂源头，有心人应该在这方面深耕细作，为有意义讨论、进而凝聚最大公约数，创造条件，达至和解，把香港从政治桎梏解放出来。（完）

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