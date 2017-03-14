港报社评：社福机构须增透明度，勿滥用公帑肥上瘦下--明报3月14日

社会福利机构员工会（下称工会）检视业界高层薪酬，发现全港164间接受社署「一笔过拨款」资助的机构，至少有15间的高层人员在2014/15年度获发大额现金津贴，合共约600万元，有社福机构的安老事务总监薪金加津贴一年高达215万元，较社署同级公务员高出至少50万元，相当于社署助理署长薪金水平，调查结果令人哗然。目前的社署指引，容许近百间获资助机构毋须披露高层薪酬，市民绝对有理由怀疑，社福机构高层滥用公帑自肥并非个别情况。政府必须堵塞漏洞，加强规管社福机构高层薪酬，提高薪津透明度，防止「肥上瘦下」。「一笔过拨款」制度衍生的流弊，必须纠正。

近年，社福界不少声音批评社福机构「肥上瘦下」，今次工会的调查报告，令人关注社署提供的公帑津贴是否用得其所。调查显示，多间社福机构高层的薪酬，均高于社署同等职级的顶薪点，甚至提供首长级薪酬待遇，有总干事一年获得逾40万元津贴，最高3层行政人员的薪酬，占机构资助额超过一成。值得留意的是，有社福机构向高层发放近百万元现金津贴，可是前线员工却没有类似安排。凡此种种，岂能不令前线社工感到气愤沮丧！

目前社福机构高层薪酬安排的透明度，明显存在重大缺失。社署现行指引规定，凡营运收入每年低于1000万元，又或资助额占总收入少于一半的机构，均可豁免披露高层酬金，令全港近百间获资助的社福机构毋须公开相关资料。根据工会估算，这些机构所获的公帑资助高达28亿元，一些规模相当大的团体，虽然每年收取社署数以亿元计拨款，可是由于资助额少于总收入一半，得以豁免披露高层薪酬，变相避过公众监督。今次工会调查报告，仅审视了60间有公开披露完整薪酬报告的社福机构，发现有四分之一的机构，高层获发大额津贴，工会人士质疑滥用公帑情况只是冰山一角，并非无的放矢。

社福机构「肥上瘦下」的问题，与当前社署的「一笔过拨款」资助制度有密切关系。2000年，林郑月娥出任社署署长，提出改革社福机构的公帑资助安排，翌年政府落实以「整笔拨款津助制度」，代替之前奉行的「实报实销制度」。实报实销制度的最大问题，是行政程序过于繁复，对社福机构的资助开支规限多多，不够灵活。相比之下，一笔过拨款制度可让社福机构自行决定使用拨款的方向，毋须每项汇报，剩余的拨款还可留作储备，令运作更有弹性，只是执行下来却衍生不少流弊。由于拨款变相封顶，资助金额又与涉事机构的员工薪酬中位数挂鈎，结果很多社福机构为了节省开支，都从削减员工薪酬支出甚至裁员瘦身入手，薪酬高于中位数的资深员工尤其成为开刀对象，产生同工不同酬问题，惹来前线社工怨声载道，导致员工流失。

一笔过拨款制度让社福机构有更大自主权，惟同时亦意味机构高层的权力增大。社署规定，社福机构虽可将未有使用的拨款留作储备，惟不能多于该年度资助开支的25%，否则便需退还超出的金额。制度的原意，是鼓励机构每年都尽量善用拨款，可是执行起来又出现走样问题。对社福机构高层来说，把「超额」公帑资助退还政府，当然不及用尽一分一毫好；当薪酬安排有欠透明，外界监察无从，会否有机构高层因利乘便，巧立名目给自己发放大额津贴或花红，自然成为令人关注的问题。

社福机构高层应把每分每毫公帑，用于加强服务而非放入自己口袋。社署指引存在漏洞，令接近六成社福机构毋须披露高层薪酬安排，到底有多少公帑遭滥用，无从稽考。政府有责任尽快堵塞漏洞，规定社福机构员工薪酬待遇，不应高于同级公务员的薪金水平，并要求所有受资助机构即时提高透明度，披露一笔过拨款用于高层薪酬的情况，不容拖拖拉拉。社署官员称，现在每年10月收到受资助机构提交的薪酬报告，如发现有问题会调查，然而今次工会的调查报告，却令人关注社署有否好好把关。公帑运用必须慎而重之，当局必须认真审视薪酬报告，不能敷衍了事走过场。长远而言，政府也应改革「一笔过拨款」机制，纠正种种弊端。目前3名特首候选人均提出要检讨或优化相关制度，方向正确，关键是能否说到做到，不至于沦为议而不决的空谈。（完）

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