港报社评：科网无处不在，资金追逐勿忘风险--经济日报4月26日

美国纳指创新高，升破6000点大关，环球科网股造好，皆因时代转变，传统行业增长几近饱和，而科网股已渗透到日常生活，赚钱潜力无限，变身高增长引擎，成为投资者追风逐浪的宠儿。

在网络新年代，企业营运和赚钱方法出现剧变，最易反映在股市上。道指和标普500指数3月初创新高后回落，反观纳指却屡创新高，凸显资金追逐科网股，因科网股既找到盈利模式，更实现了高增长。惟在资金市下，波动可以极大，有一定风险，投资者须了解科网股的发展与逻辑，切勿盲目追捧。

过去十年五大市值公司的行业，科网股已成经济火车头。十年前美国最大的公司依次序为：埃克森美孚（能源业）、通用（综合企业）、微软（科网）、花旗和美国银行（金融业），但现在却是苹果、Google、微软、亚马逊和Facebook，清一色科网公司。

若从标普500指数的权重来看，科网股自2000年高峰期的32.34%回落后，一直回升到今日的22.3%。反观金融类指数由2006年22.27%高位，回落到今天14.23%，显示金融股不及科网股重要。

今日科网股有别于2000年，当年炒概念，很多公司仍未建立赚钱模式，但现时科网公司早已建立盈利模式，将网购、商贸、社交、搜寻、支付、广告，以不同形式透过互联网上进化，成为民众生活不可或缺，改变了企业营运模式，严重主导传统企业生态。

由于科网已成了现代人生活的一部分，人们可以一个月不到实体银行、不逛商场购物，却绝不能一日不上网，因为只要在手机上点击，不出门就能知天下事，更可跟身处各地的朋友聊天通讯，上购物网站，随时可选购衣物或点外卖。网购盛行更严重冲击百货公司生意，美国Sears百货因生意大跌，被迫关闭逾百家店舖，并申请破产。

不止美国，中国科网企业发展潜力也相当惊人，百度、阿里巴巴和腾讯，几乎垄断了内地社交媒体、出行、手游、网购和支付等行业。以腾讯为例，微信活跃用户去年突破8亿，不但方便即时通讯，还支援手机支付服务。王牌手游按月新增33%用户，为公司带来数以十亿元人民币收入。深圳餐厅现时点菜，是用微信或阿里巴巴旗下支付宝，除可提高餐厅效率、节省成本，更掌握消费者的消费资料和支付情况，商机无限。

正因为科技垄断实体生活，没有这些科技难以生活，令科网公司盈利增长潜力大，现时资金的追逐，正如股神巴菲特说可乐好喝，就买入该只股份。

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