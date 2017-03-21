港报社评：科网股热炒，汲教训寻盈利模式--经济日报3月21日

科网股正热炒，美图（01357）连升12天挑战千亿市值不果后急挫，暴升暴跌令人联想起2000年科网泡沫，炒卖程度虽异，本质却同是炒概念，最终关键是能否建立盈利模式。

这次科网股热潮，是由美国SNAP本月初上市日大升44%所掀起，适逢顺丰在深圳挂牌升个不停，再带动在港上市的一众科网股爆升，当中以美图升势最凌厉，连升12天，股价升了逾一倍，昨天市值升到974亿元后见顶急跌。

即使这些科网股仍未有赚钱能力，但股民仍热炒，炒的是概念，最经典的是2000年科网股泡沫。经过2000年的教训，虽说股民应从中学习到切忌盲目追买科网股，在炒卖程度上纵有分别，但炒卖概念却是一致，就是靠梦想。

搞科技是可以大有「钱」途，投资成本不一定要多，几个人也可组成公司销售概念，即使没盈利也不要紧，只要产品够创意和受欢迎，多网民使用，而用户增长速度够快够多，就可以成为卖点，进而集资，一旦成功上市更是里程碑；因为科网公司间竞争激烈，在上市前淘汰率极高，以美国为例，科网公司在成立三年内倒闭率高达90%，上市是概念达到高峰时刻。

科网股上市则面对下一阶段考验，因公司能上市和上市之初被追捧，纯是股民憧憬公司用户够多和产品有创意，但当上市后没盈利，而产品又被其他公司抄袭模仿，如Snap「阅后即焚」功能很快被WhatsApp套用，失去独一无二特质，股价随即急跌。

以facebook为例，上市后股价也曾下跌，直至股民预期它很快开始赚钱，建立盈利模式后，股价才开始爆升。

所以科网公司上市后，最大难关便是能否尽快建立盈利模式，否则也会被业界竞争所淘汰，故科网公司即使能够上市，本质上也脱不了高风险。而本港股市除本地与外资资金外，近年多了北水南来，A股炒股模式亦开始流入，恐令个别港股包括科网股炒风更疯狂，市场流通量不多的股份尤其轻易被炒高。投资者固要避免受市场气氛冲昏头脑，监管机构也要密切监控，若果股价大起大落，应要求该公司发声明解释原因，提醒投资者做好防控风险准备。

科网公司要成为胜利者，始终要找到盈利模式，才能如google般茁壮；而小投资者要成为最终赢家，亦要有众里寻他，找到这些公司的慧眼。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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