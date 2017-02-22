港报社评：纳米单位急增，不能放任自流--明报2月22日

政府今天发表财政预算案，并公布新一年卖地计划。增加房屋供应是当前要务，不过政府在积极推地之余，亦必须关注近年「纳米楼」单位涌现的情况。近年纳米单位数目逐年递增，去年获批兴建更呈「爆发式」增长，情况极不健康。这些实用面积仅得100多平方尺的超迷你单位，局促程度堪称不宜居住，有违政府提倡改善人均居住面积的愿景。纳米单位猛增是社会的悲哀，折射发展商赚到尽的思维，政府有必要双管齐下，在增加土地供应之余，同时在卖地条款中，加入限制纳米楼单位的条文，不能放任自流。

政府本财政年度积极推地，合共售出22幅住宅用地，提供1.47万伙，是恢复主动卖地以来新高，预料政府在新一年卖地计划中，将把多幅住宅用地加入卖地表，延续当前势头。市民置业需求殷切，政府当然有责任增加房屋供应平抑楼价，惟同时也必须确保可观的新增单位数字，不会是靠大量纳米单位凑数。何谓纳米单位，政府从未设下定义，有建筑及测量界人士认为若单位扣除厨厕等面积后，实用楼面面积（Usable Floor Area）低于15平方米（约161方尺），就应视为纳米单位。根据屋宇署资料，去年获批兴建的纳米楼单位数目急增，达到2657个，较前年增加两倍，比2012年更飈升逾11倍，更有「愈劏愈细」的趋势，实用楼面面积细至不足100尺。

纳米单位数目暴升，突显目前楼价已远超市民负担能力，连过去所谓的「上车盘」和「细价楼」，也涨价至超过400万元，令到「上车一族」往往只能选择购买纳米单位。有地产界人士认为，在楼价高企下，就算发展商提供400尺的传统细单位，恐怕很多渴望置业的人士也买不起，俗语有谓「一个愿打一个愿捱」，现在发展商推出纳米单位，不过是「迁就市场」，云云。诚然，纳米单位是自由市场规律下的产物，然而存在并不代表合理，更不代表符合市民利益和社会长远发展需要。

在发展商眼中，住宅单位不过是商品，只讲求「你肯买我肯卖」，不会考虑纳米单位设计是否宜居、居住环境是否理想。监于不少市民上车心切，而九成按揭又只适用于400万元或以下单位的情况，发展商遂加紧推出纳米单位，以低于400万元的价格出售。表面上，发展商只是满足上车族的置业梦，不过值得留意的是，不少纳米单位的实际尺价高到近乎荒谬，例如有高达2万元，远比一般单位高。外界有理由质疑，发展商不过是假借「市场供求关系」之名，利用纳米单位「赚到尽」。

另外，纳米单位的买家，主要是年轻人或负担能力较低的一群。设若楼市泡沫爆破，这类单位的吸引力远逊一般细单位，楼价跌幅势必更快更急，反弹力弱，一众纳米单位业主势必深受其害，成为社会一大问题。为免纳米单位问题为社会埋下计时炸弹，政府绝对有责任及早介入，不能任由市场决定一切。

外国不少大城市，都面对楼价高企、房屋供应不足的问题，由东京、温哥华、三藩市到纽约等地，近10年都出现了一些迷你单位，以满足单身年轻人的居住需要，惟当地政府一般都不会撒手不理，除了对单位面积设有规定限制，甚至还会积极扮演引导规管的角色。例如三藩市政府监于楼价高企租金昂贵，超出不少年轻人的负担能力，于2012年以试行方式，容许发展商兴建面积200多尺的纳米单位，不过市政府同时订明发展商所建的单位，最少要提供150平方尺的生活空间，另包厨厕；在试行计划下，发展商合共可建的纳米单位只有375个，让政府评估试行政策成效。相比之下，特区政府对纳米单位却采取放任自流的态度，不仅没有为单位面积或居住空间设下底线，任由单位「愈劏愈细」，就连何谓纳米单位的定义也没有。

纳米单位涌现，是政府停止造地10年，令土地房屋供求严重失衡、楼价飈升的结果。要釜底抽薪治本，政府当然必须加紧推出土地，增加房屋供应；与此同时，当局也有责任尽快推出治标措施规管，例如在卖地条款中，就单位面积设定下限，以及订明兴建单位上限等措施，适度引导市场。（完）

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