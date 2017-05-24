港报社评：纵使起用旧脸孔，成败视乎新特首--信报5月24日

距离七月一日政府换届只余一个多月时间，下任特首林郑月娥的组班情况愈来愈受关切，到底她能否成功利用新人事和新作风为香港注入新动力？今年三月以七百七十七票顺利当选以来，林郑刻意摆脱「梁振英2.0」的负面标签，她又能否借助新班子塑造新形象？

现在政圈盛传，林郑新班子名单之中，最吃重的三个角色皆直通过渡，政务司司长仍然是张建宗，财政司司长仍然是陈茂波，律政司司长仍然是袁国强；本来有意离巢但最终肯留下来的袁国强，据说不会完成五年任期，处理完高铁「一地两检」并且找到合适继任人选之后，就会离开政府，重新投入资深大律师的老本行。

三司十三局总计十六名主要问责官员，除了三司是旧脸孔之外，综合各方消息显示，芸芸要职只有一人来自外界，就是民主党前社福界立法会议员罗致光，如无意外他的职位是劳工及福利局局长（亦有说他掌公务员事务局），其余各局长全部在原公务员体系之内拣蟀，部分是留任，部分是升任，部分是调任，也有人是退休公务员转身加入问责团队。

作为香港第一位女特首，亦是史上第一位女性最高决策者，林郑月娥曾经讲过，希望新政府加入更多女性。环顾目前流传的讲法，机会较高的仅有陈肇始，她可望从食物及衞生局副局长一职，坐正成为局长，另一传闻是运输署署长杨何蓓茵，或者成为运输及房屋局局长。即使陈肇始和杨何蓓茵双双入阁，「林门女将」亦两人而已；说不定最终仅得一人，因为杨何蓓茵的机会始终被看低一线，运房局局长一职尚有另一人选传出，乃机电工程署署长陈帆。

假如上述传闻属实，那么不难产生一个印象，林郑的新班子其实是「新瓶旧酒」，来来去去还是在原有的人才库里调兵遣将，唯一比较破格的是罗致了一个罗致光。也许，林郑说得没错，今时今日没有太多人渴望做官，加上动辄得咎的热厨房效应，能人异士对于加入问责团队抱着避之则吉的消极态度。然而，一个钱币总有两面，在现役高官阵营里调兵遣将其实未必是坏事，若从办事效率的角度考虑，旧脸孔相信会比新脸孔更加容易进入状态，省却不必要的磨合适应时间。尤其关键的是，一旦带队的首领锐意改革，哪怕手下群臣尽是旧人，仍然可以透过调动积极性闯出一片新天地。诚如现属无党派的立法会议员田北辰所言：「我唔觉得新风格一定涉及换人喎。」

打个譬喻，足球劲旅撤换领队乃家常便饭，很多时候，球员不变，换了领队却踢出天渊之别的成绩。同一位球员在旧领队麾下死气沉沉，在新领队督导之下竟然脱胎换骨，原因是彼此之间擦出不同的火花。

还有一点必须考虑，林郑月娥近日接受访问时，不经意流露出「只干五年」的取向，似乎完成一届任期之后不会寻求连任，将自己还给一直被亏欠了的丈夫。要是其思维真的以五年为限，施政方针务求在这样短的时间内剑及履及，那么起用旧人的好处是毋须多费唇舌，反正绝大部分都是经验丰富的老将，亦是公务员体系出身的通才，政令一出，马上执行，埋位便砌，说不定可以戒除议而不决、决而不行的陋习。

三司之中，最令人联想到「梁粉味浓」的是陈茂波，让他直接过渡算不算萧规曹随？会不会阻碍破旧立新的雄心壮志？不妨从财政司司长的职能研判，陈茂波的主要工作是理财，严格而言较少机会卷入政治性争议，若能把公共资源调度得宜，并配合新特首的新猷，则这位财爷不会是施政的阻力，反而是助力。

总的来说，问责团队缺乏新脸孔有弊有利，归根究柢视乎新领队如何施为，只要能够运筹帷幄入球致胜，旧球员的存在有功无过。

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