港报社评：经济向好外忧暂缓，中央密集推出改革--明报4月24日

国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德（Christine Lagarde）上周预测，根据该组织的信息和分析，中国会在中共十九大召开之后推出大规模改革措施。但现在距离十九大召开还有半年多，北京近期已在经济领域推出多项重大改革动作。

国家主席习近平和国务院总理李克强上周同时出京，分别视察南北两个港口——广西北海港和山东威海港，不约而同地强调「大开放」。而在此前，国务院批转了国家发改委《关于2017年深化经济体制改革重点工作的意见》，提出了十大领域35项年度经济体制改革重点任务，对今年经济体制改革做了具体部署。国务院常务会议决定，年内落实给企业减税3800亿元人民币，并允许对个人购买符合条件的商业健康保险产品的保费作定额抵税；同时，又推出《矿产资源权益金制度改革方案》等。

此外，内地金融监管「去杠杆」政策密集出台，曾任中证监主席的山东省长郭树清返京出任中银监主席后，掀起一场「监管风暴」，中银监在10日内发出7份文件，力度之大、频率之密，前所罕见。

这些文件涉及防风险、引导资金投向实体经济，以及监管银行的理财产品、房贷、私营业主、金融产品等问题。其中《关于集中开展银行业市场乱象整治工作的通知》（5号文），要求银行业集中整治市场乱象。针对包括股权和对外投资、机构和高管、监管履职、内外勾结的违法行为、非法金融活动等十大方面乱象。风暴的矛头也指向影子银行业，尤其是银行向散户投资者和企业销售的复杂高收益投资产品，以及市场上金融机构相互之间的放贷行为。

中保监亦发布通知，要求全面清查违规资金运用、股东虚假注资、公司治理失效、信息披露不实等问题。与此同时，财政部上周也通报了对山东邹城市政府违法违规举债的问责结果。这是继3月通报重庆市黔江区违法违规举债担保问题以来，财政部公布的又一个地方政府违法违规举债行为问题处理结果。

连串举动，既反映中央治理市场乱象、处置金融风险的决心，亦反映中央在实施供给侧结构改革中，加快去金融杠杆步伐的良苦用心。

另一方面，国家外汇管理局发言人宣布，今年首季内地跨境资金流出压力明显缓解，人民币汇率基本稳定，外汇供求基本平衡。央行也提出，结合国内外经济金融形势变化，高度关注汇率、利率改革等政策措施。中证监加快了上市公司的审批速度，以前的「IPO堰塞湖」仅首季就消化了163家，照此速度，有望一年内消化完积压的IPO个案，实现即报即审。

近期内地在市场化改革的上述进取举措，既有内因亦有外因。内因方面，经济显示出周期性复苏迹象，首季经济增长达到6.9%，创一年半以来新高，投资、消费和出口的结构都有所优化，企业利润和财政收入增速加快，出口和投资增速复苏，银行不良贷款率企稳甚至下降，去除过剩产能亦取得重大进展，良好的宏观经济环境为加快结构性改革创造了空间。

举例而言，经济复苏会创造较好的就业环境，为殭屍企业退场提供了条件；盈利反弹改善了企业估值，也为市场化债转股创造了机遇；银行资产质素趋稳，更为消化不良贷款创造有利基础；国际收支的改善则为内地进一步开放债市提供了更好的环境。

外因方面，「习特会」之后，中美展开百日贸易谈判，美国宣布中国不是汇率操控国，为双边经贸关系消除了重大不明朗因素；人民币汇率的调整及中国出口的整固也初见成效，世贸组织（WTO）的最新数据显示，事隔3年后，美国取代中国，去年再度成为全球最大货物贸易国，令中方压力大减；地缘政治方面，朝核战争危机暂缓。这一切，都为北京在十九大前的政治敏感期从容推出改革措施，提供了良好的外部环境。

不过，古语云，福兮祸所伏，祸兮福所倚。反贪腐监管的加强，金融去杠杆的推进，势成为今年内地货币和信贷收紧的主要推手。市场的逻辑就是经济愈好，监管机构腾挪空间愈大，整治市场乱象的动力愈强。经济形势愈好，调控愈会加码。正是由于内外环境俱佳，预期未来严监管、重改革势头不减。各项措施的推出，也会对市场带来一定冲击，正如监管当局近期的连串举措，已牵动金融机构委托投资基金出现赎回潮，成为A股市场和内地债市近期波动的主要原因。对这一点，本港投资者不可不察。

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