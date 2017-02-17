港报社评：经济自由称冠，转型创新莫再等--经济日报2月17日

香港连续23年获美国传统基金会评为全球最自由经济体，名声虽好，但观乎经济增长放缓，遭周边地区追过，港府实有需要肩负更大角色推动经济转型，重拾经济增长和社会流动性。

自由经济当然好，但市民日益发觉单是如此并不足够，此一方面固然是本港经济增长已拾步而下，无复往昔较快发展，更重要的是近年一众竞争对手的经济增长大多胜过香港，如2015年本港经济增长2.4%，南韩是2.6%，深圳是8.9%，新加坡则在多年跑赢后少有地略为跑输，增长2.0%。

深圳、南韩和新加坡，政府在经济转型所扮演的角色都比港府大，如力推创新科技、生物科技、文化产业等。以南韩为例，香港和南韩都曾受亚洲金融风暴冲击，南韩透过创新科技浴火重生，三星是最佳例子。南韩同时推动文化产业作出口火车头，透过韩剧带动韩服、韩食、手机等，在亚洲和欧美掀起一股韩流，韩流单是2015年带来70.3亿美元出口收益，也创造了11.2万个新职位。

当然，南韩政府推动财阀经济有其负面问题，如贪污弄权等，近期其总统朴槿惠便爆出牵连广泛的「心腹干政」风暴。

惟在新的经济形势下，各地都厉行政府推动经济的政策，令香港竞争处于下风，如何发挥好政府的推力，而尽量避免负面影响，即所谓适度干预，是不能逃避的挑战。

更何况，香港经济结构单一，金融与地产几乎一枝独秀，不但带来高楼价高租金等企业成本问题，还将本港人才、资源、资金都磁吸往房地产，不利其他行业发展，此都与港府政策脱不了关系。以地产成为财富达世界级的财团，大都仍只集中经营厚利的地产业，少作其他投资；较有广阔视野的，投资创新科技亦主要属财务投资，多于作为事业发展，对本港创新科技发展、社会流动的作用有限。

港府有庞大盈余，需重新思考用来扶持产业。特首梁振英在施政报告中提出推动创科产业，相信下周公布的财政预算案会投入较大资源在科研。港府亦需大力投资在教育和人才，及其他具潜力产业，缔造更大空间给青年发展。

自由与增长非鱼与熊掌，新加坡在自由经济榜排第二，反映经济自由不一定代表低增长，问题是港府要改变思维。财爷和下任特首都应考虑如何推动经济重拾增长，这是他们不能推卸的责任。（完）

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