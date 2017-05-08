港报社评：维港以外填海造地可探讨--信报5月8日

香港红十字会输血服务中心发出紧急呼吁，由于目前各类血型的存量已达到短缺水平，总存量仅可维持四天血液供应，希望市民热心捐血。然而，此举竟然惹来争议，该会在社交网站的帖文如此写道：「血库存量仅余四日，与我何干？但如果四天后急需接受输血治疗的是身边人，仍然与你无关吗？」网民指摘红十字会情绪勒索，帖文内容「如同诅咒未能捐血的人」。

为了平息风波，红十字会赶紧表示，对相关用词带来的冒犯及不安深感抱歉。幸好，普遍香港人还是以大局为重，响应捐血者依然络绎于途，多个捐血站大排长龙，旺角站一度最少要等候三小时，善心人士显然不把所谓的诅咒放在心上。

血库告急，可以透过呼吁捐血来解决问题，但如果告急的是土地库存，那又该当如何是好？土地问题能够「输血」济急吗？

土地问题牵涉房屋问题，房屋短缺也许才是香港人面临最严重的「情绪勒索」。现时楼价恍似脱缰野马不断创新高，意味着打算置业而尚未上车者持续地受到情绪困扰；公共房屋也严重供不应求，久候公屋的低收入阶层同样情绪焦虑，社会上弥漫着挥之不去的怨气。

为了开拓土地供应，政府现时有计划在东涌东面填海一百三十公顷，提供约四万个住宅单位，预计最快今年底动工，首批居民可望于二○二三年入伙。连同其他几个填海计划，例如大屿山小蚝湾、沙田马料水及青衣西南等等，估计合共开拓一千公顷土地，提供约三十万伙。

至于填海造地一千公顷能否纾缓房屋问题的压力，由前特首董建华牵头的团结香港基金肯定认为不足够，否则他们不会提出一个更加大手笔的建议，这个智库呼吁政府填海的面积高达三千五百公顷。

团结香港基金不久前发表名为《重启大型填海 共建美好家园》的报告，指出香港未来三十年的总房屋单位需求约一百二十六万个，比政府估算的一百万个单位多出二十六万个，因为政府的《香港2030+：跨越2030年的规划远景与策略》谘询文件，没有计及楼龄五十至七十年的单位有必要重建。按照团结香港基金的推算，本港规划仍欠约四千公顷土地。

监于土地严重不足，该基金提出「新玫瑰园计划」，建议于长洲南面填海二千二百公顷，兴建人工岛，用作搬迁葵涌货柜码头及棕地物流作业，葵涌货柜码头腾出的土地则改作住宅发展。建议的填海地点还包括南丫岛、屯门、将军澳和蒲台岛，赤柱监狱迁至蒲台岛，监狱原址亦改作住宅发展。基金副总干事黄元山表示，本港过去多个新市镇都是靠填海得来，但过去二十年填海工程几乎完全停顿，可供建屋的填海地愈来愈少，所以希望抛出方案让公众参考，再判断是否应重新启动填海工程。

毫无疑问，填海必然惹来争议，尤其是环保团体肯定反对，可是在觅地困难的当下，这样的建议是否值得考虑？相比于收回土地必须顾及的拆迁与安置，填海造地确是相对简单并且有效率的办法，成本亦较收地为低。以元朗横洲收地发展为例，不但掀出「摸底无纪录」，甚至「官商乡黑勾结」的风波，近日也有村民不满收地，摆设路障声称要向政府展现不迁不拆的决心，争执期间有村民涉嫌「藏有攻击性武器」被警方拘捕。

既然土地不足，收地又困难重重，那么在维港以外的海面填出新增土地不失为可行方案。当然，如果政府接纳「新玫瑰园计划」，具有透明度的公开谘询是不能避免的指定动作，假设长洲居民反对填海建议，那么政府就要拿出充分的理据和说服力平衡各方利益。此外，想方设法使填海工程与规划尽量减少对环境的影响，也是不容忽略的重要环节，更是「新玫瑰园」大计能否顺利上马的关键之一。

团结香港基金明知议题敏感仍然愿意抛砖引玉，让社会各界研究大型填海能否有助解决问题，那么大家不妨平心静气认真探讨，切勿让土地库存长期告急，拖累经济发展及牵动市民不安情绪 。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘