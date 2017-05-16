港报社评：缔国际数码公约，遏网络攻击--经济日报5月16日

全球约20万部电脑遭电脑病毒WannaCry攻击，勒索赎金，会否出现第二波攻击尚属未知之数。由于事涉黑客及美国国安局（NSA）的网络武器，实应制定国际数码公约，惟现实不容乐观。

在刚过去周末，本属小说或电影的情节竟然成真。黑客利用盗取自NSA研究出的电脑系统漏洞，制成WannaCry，向全球150个国家的电脑大肆播毒，包括英国国家衞生署亦瘫痪，严重影响医疗服务，成为历来最大规模的电脑中毒事件，本港亦有中毒个案。

事件令人关注到网络安全问题，由过往黑客个人攻击，提升到国家网军秘密研究坊间电脑软件漏洞，从而研发新网络武器，以便一旦国与国间爆发暗战时，用来瘫痪对方基建和经济的致胜武器。

事实上，随着电脑与互联网广泛渗入社会经济各层面，各国早已大力建网络攻防的组织，如美国、中国、俄罗斯等都设有网军，负责研发网络武器。国与国之间的网络战亦间歇发生，例如2010年美以合作的Stuxnet电脑病毒攻击伊朗核电厂，摧毁逾1,000台离心机。

更由于网络攻击有「超限战」的特性，即可以造成不对称的伤害，例如小国虽无法负担逾100亿美元建造航空母舰，也没技术研制核弹，却能靠低成本的网军，以网络攻击对大国造成庞大的经济社会，以至由之引起的人命损失，成为一种小国对大国的阻吓力量。故一些中小型国家如以色列、伊朗等亦趋之若鹜。

正因网络攻击可以造成不对称的庞大损失，亦像化武般可能被非法盗取，国际上有声音提倡，是否应如处理化武般，订立国际公约对研发、管有与使用，加以规范与约束，尤其禁止对民用设施如医疗系统使用网络武器。

公约亦可考虑覆盖对黑客的跨国打击，因黑客利用各国科网技术水平、监管与法规的不同、以至利益矛盾，在各国伺服器游走与隐匿，各国务必通力合作，才能有效揪出作恶黑客。此外，不少政府机构、企业或个人往往因轻忽或省钱，犯了不肯为软件升级的低级错误，以致黑客轻易肆虐，故难靠企业或个人层面，避免社会庞大损失。

可惜的是，以目前形势，各国首要还是研发、囤积更多网络攻击武器，国际数码公约远未在议程。今次WannaCry恐怕只能唤起一些关注，或要再发生更多问题，全球付出高昂成本，各国才有意愿草拟国际公约。（完）

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