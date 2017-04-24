港报社评：缺乏友善政策，难以共享单车--信报4月24日

共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。

香港首个共享单车GoBee.Bike经营了几天，初步所见反应不算热烈，主要原因是租车手续相对繁复，又要在手机下载应用程式，又要透过信用卡缴付按金，又要在登记户口增值，又要用手机扫描车身的QR二维码解锁，不少市民嫌麻烦而打消租车的念头。尤其令人担心的是，手机应用程式被揭发保安漏洞，用户资料存在着外泄风险。

即使用家有耐性完成连串复杂手续，亦相信保安漏洞已被堵塞，该批共享单车的性能始终不算上乘，车身比较笨重，而且不设转档，意味着踩上斜路十分吃力。当然，如果只是在普通平路缓速代步，共享单车仍然是不错的选择，最大的好处是毋须回到原点还车，理论上能够让市民作为日常使用的交通工具，或作余暇的体育活动，符合环保的绿色生活态度。

GoBee.Bike的单车才推出几天，零件屡屡遭破坏不特止，迄今已有四辆单车在沙田被扔落城门河，纯粹是恶作剧？抑或共享单车损害到传统单车租赁者的既得利益而招致报复？真正原因尚待警方调查，如果涉及生意竞争，政府有必要跟共享单车经营者研究防治办法，也要对违法者作出处置。

共享单车的概念若要发扬光大的话，有两个至关重要的问题必须解决，其一是足够的停泊点，其二是畅通无阻的单车径。很不幸，香港的交通政策一向轻视单车，长久以来单车泊位不足，单车径更加出现断断续续的情况，整体而言是乏善足陈。

香港现时总共只有约五万七千七百个公众单车泊位，主要集中于新界区，港岛和九龙合共不足四百个，对于单车骑乘者来说简直是一位难求。GoBee.Bike没有自设泊位，在沙田试行的一千辆单车依靠公众泊位，假如日后服务扩展至其他各区，泊位问题肯定会造成沉重压力。政府不想单车随处违泊阻路的话，增加公众泊位是最合理的做法。

去年八月，英国建筑师楼Make Architects发起的Future Spaces Foundation进行研究，比较全球十二个城市的交通运输系统，藉此反映汽车排放与空气污染的关系。研究显示，香港的单车径网络及质素在十二个城市中包尾，不但被伦敦及纽约抛离，亦落后于新加坡及北京。负责研究的Make Architects总监Sean Affleck指出，香港政府不鼓励市民在闹市以单车代步，即使在新市镇及乡郊地区铺设单车径，但网络设计未完善，单车径只作休闲用途，市民短途出行也要使用机动交通工具。换言之，香港没有好好利用单车径改善空气质素。

没错，政府早于二○○八年提出兴建「超级单车径」，贯通荃湾、屯门、上水、大围和西贡；事隔九年之后，特首梁振英在今年一月的《施政报告》重提旧事，表示政府会串连现有分散的新界单车径路段，提供一条贯通新界东西，全长约八十二公里的「超级单车径」。问题是，相关工程雷声大雨点小，以荃湾至屯门一段单车径为例，原定二○一一年动工，二○一四年建成，工程延宕至今，完全见不到动工的迹象，甚至传闻有可能搁置。打通新界单车径云云已是遥遥无期，希望在港九市区用单车代步更加是缘木求鱼。

根据警方数字，去年涉及单车意外的伤亡人数有二千一百五十九人；今年头三个月，共有四百六十七宗涉及单车的交通意外，导致四百八十一人伤亡，其中六人死亡。单车意外的成因众多，不过有一点可以肯定，如果香港有足够的单车径，市民骑单车毋须在马路上冒险跟其他车辆并驾齐驱，伤亡率应该可以大大降低。

一言以蔽之，香港需要单车友善政策，否则共享单车前路非常崎岖，甚至行不通或「炒车」收场。

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