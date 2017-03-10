港报社评：网络冲击电视，政商须变思维--经济日报3月10日

继亚洲电视因连年亏损而停播后，启播23年的有线电视也可能面对同一命运，除因企业竞争力外，还跟港府规管跟不上时代有关，若港府不正视问题，本港电视业恐只会继续式微。

九仓以有线宽频连蚀9年，表明不再注资，并撤出通讯、媒体及娱乐业务，意味除非找到新买家，否则有线电视牌照于5月底届满后不再续牌。造成这危困局面，原因有三。

首先，有线电视1993年10月启播，直至2000年才开始赚钱，但八年后转盈为亏，过去9年蚀了逾16亿元，显然是市场需求有明显改变。有线在2000年有盈利，客户翌年增至逾110万户，因它获得英超独家播映权，迎合到市民付费需要，但之后没进一步强化优势，例如在2007年底两间免费电视台进入高清广播时代，有线连高清广播也没投资。

其次，不管是有线抑或无綫电视，收费电视还是免费电视，本港整个电视市场都面对着互联网的冲击。互联网世代是不会按照电视时间表乖乖地坐在电视机前收看节目，而是按自己需要和时间方便才收看，加上手机和平板电脑大行其道，让新一代可以随时随地用手机收看电视节目，而收看的渠道并不一定要上该电视台，而是透过YouTube或OTT模式等收看。

有线曾有英超或某些体育节目的独家播映权，但随着OTT等网上串流内容对手大增，香港网民可透过互联网点对点软件免费盗看，以致订户和广告收入大减。

不仅有线电视面对互联网冲击，免费电视台也同样受到严重威胁，以致广告收入大跌。像电视广播（TVB）2016年出现上市27年来首次亏蚀，几个月后公布的中期业绩，盈利较2015年同期大跌74%。TVB痛定思痛，也加入VOD自选点播功能的互动机顶盒，推出OTT服务myTV SUPER，试图迎合新一代需要。

最后，港府对电视行业的规管已明显跟不上时代步伐，不管对频道、节目播放时间和植入式广告，都有严格规管。像植入式广告，南韩和中国政府都容许，为当地电视业创收，但香港却严禁并重罚电视台。

港府多发两个免费电视台牌照，但迄今仍有一个未开台，若政府的思维继续跟不上时代，不肯把保守而陈旧法例修订过来，不论收费和免费电视台恐都难摆脱收入萎缩困局，令到本已困难的电视行业更艰难。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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