港报社评：网络勒索华府有责，磋商条约保障平民--明报5月17日

近日黑客勒索程式「WannaCry」（下称Wcry）肆虐全球，影响逾150国家及地区，波及逾30万台电脑，香港亦未能幸免，录得至少31宗个案。今次网络勒索规模之大前所未见，袭击主谋身分尚待调查，惟追究祸源，美国情报机关和微软均有不容推卸的责任。微软主席批评华府发现电脑保安漏洞后，没有即时告知软件商及用户，反而秘密研发网络入侵工具，最后落在不法之徒手上，为祸全球。各国政府必须汲取教训，尽快磋商国际条约，规限网络武器研发和使用，不得将电脑保安漏洞资料，当成网络武器原材料据为己有。

Wcry病毒四处蔓延，俄罗斯成为头号重灾区，欧美中国印度等亦受到不同程度影响，英国公立国民保健服务（NHS）的急症室和手术室设施等首当其冲，不少手术被迫取消，数以千计病人受影响。相比下，香港灾情已算轻微，只有3宗涉及商业用户，政府电脑系统未受攻击。Wcry最厉害之处，是它能够将电脑内各类型档案加密封锁。施袭者威胁若迟迟不缴赎款，就会删掉档案，幸好有英国保安专家意外发现阻止病毒扩散的方法，加上世界各地视窗用户纷纷更新保安软件，灾情才受到控制，迄今黑客勒索所得赎金只有5万美元，全球累计损失估计数亿美元，较预期为少，也没酿成人命伤亡，实属不幸中之大幸。

有美俄防毒软件公司分析，Wcry可能与朝鲜黑客组织有关；不过归根究柢，美国国家安全局（NSA）和微软对于Wcry肆虐，均需负上很大责任。电脑专家指出，黑客利用NSA针对视窗系统漏洞所研发的入侵工具「永恒忧郁」（Eternal Blue），研制出Wcry入侵勒索程式。NSA负责网络情报工作，自2013年中情局前雇员斯诺登揭破美国秘密监控全球网络通讯后，备受国际关注。华府除了被揭要科网巨企在电脑系统「开后门」，以便情报人员监控通讯外，NSA也会暗中蒐集各式电脑系统的漏洞弱点，研制种种「入侵工具」，实际就是网络攻击武器，未料去年有黑客组织成功突破防线，取得一批由NSA研制的入侵工具，并于上月网上公开，当中包括「永恒忧郁」，令不法分子有机会利用它们来作奸犯科。微软主席史密斯便形容，相关失窃的严重程度，「如同美军战斧巡航导弹被盗」。

NSA入侵工具曝光后，微软急忙提供程式更新堵塞视窗漏洞，惟视窗XP等旧版最初并未在修补之列。由于全球仍有不少公私营机构广泛使用XP系统，没有花巨款购买新版视窗，结果令Wcry有机可乘，英国NHS便是因此遭殃。过去微软最为人诟病之处，就是透过停止支援旧版作业系统，变相逼客户付钱升级系统，从而大赚一笔。今次Wcry能够肆虐全球，微软是间接帮凶。

虽然华府坚称，今次勒索软件并非由国安局开发，责任全在黑客，然而正如史密斯所言，今次网络勒索暴露了华府暗中蒐集电脑保安漏洞，却不通知软件商及用户，犹如囤积网络武器，稍一不慎失窃，随时可酿巨祸。华府明知这些漏洞事关重大，影响万千民众，不仅未有负责任地提供资料，反而默不作声，暗中利用它们编写恶意入侵程式甚或网络攻击武器，自然惹来美国民权组织抨击，有国会议员亦主张修例，强制政府就漏洞问题通知软件商。

近年国际网络间谍和攻击活动愈趋激烈，贼喊捉贼屡见不鲜。今年初史密斯曾呼吁，国际社会应参考《日内瓦公约》保护战时平民的做法，磋商《数码日内瓦公约》，确保和平时期平民免受网络攻击伤害，签署国须承诺不会向私营部门和关键民生基建发动网络攻击，不得采取黑客手段窃取知识财产，倘若发现重大保安漏洞必须通知生产商，而非暗中囤积、出售或利用。条约还应授权成立独立国际机构，处理网络安全问题，一如国际原子能机构推动核能和平利用、防止核武扩散的角色。

史密斯的倡议值得支持，关键是美俄中国等拥有强大网络攻击力的国家会否配合。例如数年前，一批西方专家曾研究如何将国际法套用到网络战争之中，北约和美国网战司令部均有派出观察员，令外界颇有期待，然而研究出来的首份文件《塔林手册》，对网络攻击定义诠释弹性之大，连2007年美国以Stuxnet电脑病毒攻击伊朗核设施，也有机会诡辩不违国际法，令人不禁怀疑大国会否真的愿意接受约束。今次Wcry为祸未如预期严重，已令全球抹一把汗，国际社会不应等到出现网络巨灾，蒙受惨痛教训后，才明白有必要携手防止网络攻击。（完）

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