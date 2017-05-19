港报社评：美弹劾阴霾现，股民扣好安全带--经济日报5月19日

美国总统特朗普陷「通俄门」风波，或演变成弹劾案，美股即急跌。在政治不明朗阴霾下，投资者先行获利回吐，后市还看事态发展及其政策能否落实，暂难言「特朗普牛市」告终。

特朗普上周突然把中情局局长科米革职，美媒连日爆料，指特朗普2月中曾要求科米放生「通俄门」主角、前国安局局长弗林，涉嫌妨碍司法公正。司法部昨委任独立检察官调查，只要找到证据，就可展开弹劾总统程序。

在弹劾阴霾下，短期内将会有更多不利特朗普的消息涌现，投资者选择先行获利，以致道指和标普500指数均跌1.8%，而纳指则跌2.6%，当中Facebook和苹果科网龙头股更跌逾3%。亚洲和欧洲股市也紧随美股下跌。

科网股比传统股份跌幅较大，皆因特朗普去年11月当选时，共和党控制国会参众两院，令市场憧憬这有利落实特朗普的减税和预算案，资金纷纷流入股市，科网股更成追捧对象，一来与日常生活息息相关，二来连股神巴菲特也追买，更令资金趋之若鹜。

这解释了过去7个月，纳指升幅（16.9%）远超道指（12.9%），而Facebook和苹果股价跑赢大市，分别升24%和29.3%的原因。本港科网股腾讯（00700）今年亦因此升了39%。正因美股和科网股升得太急，一直没调整，投资者在找机会获利，而弹劾阴霾成了最佳藉口。

今次股市调整并不等于「特朗普牛市」终结，因美国经济基调好，低通胀低失业率，科网企业又有业绩支持。投资者在获利后，将会回归现实，冷静地观望特朗普能否落实减税和预算案。假如他做不到或大打折扣，之前股市大升基于减税的憧憬将会幻灭，势将影响公司的估值，或令资金流走。

此外，还要视乎「通俄门」局势的发展。特朗普在事件中未必乾净，一来家族事业牵涉面太广，当中是否涉及在俄的投资利益？二来他在敏感政治时刻炒科米，是否要隐瞒一些不得已因素？一旦最终演变成「新水门事件」，不要说特朗普能否保得住总统宝座，纵使能够挺过，政治能量肯定大减，要落实政策便难上加难，对经济恐非好事，股市自难独善其身。

目前说「特朗普牛市」告终是言之尚早，投资者须密切注视事态发展，其间股市将会因不同消息而大起大落，环球龙头美股如此，港股亦难免随之更为波动。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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