港报社评：股市新大时代，强者愈强藏风险--经济日报6月9日

环球股市纷纷创新高，更呈强者愈强，如新大时代来临。超强企业股价愈升愈有，当中有热钱追捧，亦有投资者炽热憧憬，惟却埋下股价大幅波动种子，以致牵动大市调整的潜在风险。

新大时代有别于过往大升市，上升动力源自超强企业，当中大部分是大众耳熟能详的科网企，如美国挂牌的苹果、Facebook、阿里巴巴，以及在港上市的腾讯（00700）等。债王格罗斯昨坦承时代转变，低买高沽的法则不再，现在是以高溢价去博一个上升机会。

这都是金融海啸后全球央行实施超宽松货币政策所致，超低息推高资产价格，形成资产泡沫。买债券是低风险低回报，故大量热钱流入股市，高追风险资产，导致超强企业股价俨如摆脱重力，不断创新高。

现时股市非处于低位，资金仍高追入市，纷抢超强企业，背后原因有三。一是他们已建立赚钱模式，盈利又能年年高速增长，例如腾讯去年盈利增长43%，今年首季盈利增长高达57.6%，令到公司估值高处未算高。

二是有一些尚未有盈利，但市场憧憬他们能做大做强并成为龙头股，投射很大盈利空间。例如Tesla投产以来从未大规模生产过电动车，但市值竟超通用汽车，为全美最大车厂。

三是财雄势大的科网企，更可大幅投资或收购，维持市场的期望，憧憬不断有新产品和新市场，如亚马逊斥巨资于云端计算，前年终进入收成期，成为过去两年盈利增长关键。

问题是：这些超强企业的股价升势是否可持续下去？他们的股价确实很高，因为市场憧憬太高，一旦业绩或产品未符市场预期，短时间股价可能会大幅回吐。假设Tesla首部大众化、大规模生产的Model 3未能如期下月交货，又或iPhone 8未达果迷的创新革命性期望，随时成为投资者沽售的藉口。

此外，一些新崛起的超强企业业务较单一，如Tesla只造数款电动车，一旦业务出问题，估值将大跌。所以超强企业大都趋向扩阔市场业务，既令业务多元化，也防新对手冒起，地位被取代。例如Google近年不断投资在搜寻器以外的科技，今年首季非核心业务收入大幅急升近48%。

超强企业是真的很强？还是脆弱呢？其超高股价奠基于市场对高增长的憧憬，若维持不到市场预期，会令市场泄气。由于现时资金一窝蜂抢入，市场很挤拥，一旦回吐，波幅可能很大很急，甚至可能牵连大市作出大调整，投资者不可不察。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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