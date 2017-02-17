港报社评：自由经济再摘桂冠，政府角色仍须调节--明报2月17日

美国智库传统基金会（The Heritage Foundation），连续23年评选香港为全球最自由经济体，基金会对本港维护自由市场原则的肯定，值得欣喜。这项评选在1995年（香港回归中国之前）已经进行，事态说明「一国两制」之下，香港原有经济制度并未受到冲击，并且继续强化和发展；不过，能够适应转变的制度才是好制度，本港在坚持自由市场原则的同时，亦须因势利导，特别是全球经济竞争愈趋激烈，政府如何在推动经济发展、打造产业担当一定角色，发挥作用，已经是不能回避的议题。

香港连年被评选为全球最自由经济体，这是一笔无形重要资产，不单在政治上印证了香港回归中国之后的不变，吸引投资，回归之后香港维持繁荣稳定，与此有一定关系；另外，中国持续开放，香港在国家与国际接轨、融入国际体系过程中，各个阶段都担当不同角色，由跳板、桥梁以至现在的连系人、超级连系人等，都已经并将继续发挥作用，协助国家发展并创造多赢局面。因此，未来香港仍须维持并强化这笔资产，继续担当于己有利、于国家有用的角色。

传统基金会从4方面审视一个国家和地区的经济自由度，包括法治、有限政府、管制效率和市场开放，每一项各有3个评选因素，根据最新评选结果，本港在其中8个评选因素取得90分以上，包括贸易自由、投资自由、金融自由、营商自由、政府支出及税务负担等，其中财政健康更得到满分的100分。基金会给香港的评分，表面上傲视同侪，不过，若与排行第二的新加坡比较，一些情况值得关注和警惕。

香港取得高分的项目，很大程度与生意贸易有关，一般市民鲜有切身感受，从英国脱欧、特朗普当选美国总统两桩出人意表投票结果观之，香港实际上也存在全球化对商界、金融投资、精英阶层有利，而中产与普罗大衆生活则倍感艰困的景况。新加坡在最自由经济体排名第二，持续落后于香港，检视评分，新加坡主要输在投资自由、财政自由等方面，分别是85分和80分，香港这两项同样得90分；特别是财政健康因素，香港100分，新加坡只有80.7分，差距悬殊，不过，熟悉港情者都知道，香港财政健康状况满分，乃政府连年就财政收入估错数，累积了大量盈余，又不肯拨支更多资源应对各种深层次矛盾的结果。绝对不值得欣喜。

更值得注意的是，传统基金会的评选，新加坡在法治（RULE OF LAW）显着领先香港，例如就政府廉洁和司法效能，新加坡分别是87分和91.5分，香港只有80.3分和84分。香港与新加坡在这些方面比较，可以解读为香港赢了面子，新加坡则赢了里子。一个地方的长远发展，里子更重要和更值得重视，因为它是良好管治和可持续发展的要素。

传统基金会被视为美国保守派和新自由主义大本营，带有强烈意识形态色彩，香港在港英年代奉行的所谓「积极不干预」政策，与传统基金会的理念契合，回归之后没有根本性转变，持续获得基金会青睐。「最自由经济体」称号带来的好处，值得珍惜，不过，也要看到基金会价值观的局限和偏执，需要做到有利则趋之、无益则避之。单就基金会的评分而言，新加坡在政府强力主导之下，整体评分仅较香港少1.2分，事例说明政府适度参与、适度有为与自由经济并无根本性扞格，只要做得恰当，反而是促进经济发展的妙药良方。

这些年，香港竞争力在国际排名逐有低落，特别是创新科技，香港与邻近地区和国家比较，差距日益明显，其中一个主要原因，是政府的投入不足。创新科技一般风险较高，其他国家地区多有政策倾斜、税务优惠以至财务支援等措施，吸引创意与投资。长期以来，港府政策坚持只提供基建，不给予任何形式资助的方式，体待创新科技产业，结果是其他国家地区跑在前面，香港创科整体大落后，已经是不争事实。现在须抛开僵化的意识形态，政府发挥职能，适度参与并协助一些产业成长，创新科技是其中之一；设若香港竞争力持续不振，经济落后，即使就继续获得「最自由经济体」而沾沾自喜，只是自我感觉良好，没有实质意义。（完）

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