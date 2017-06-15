港报社评：落雨收柴但求找数，祸胎方案不提也罢--明报6月15日

现届政府告别在即，行政长官梁振英为了履行竞选承诺，就劳工权益问题「找数」，抛出「合约工时」方案，然而建议内容偏离初衷，令长工时剥削「合理化」，对日后争取标准工时立法随时弊多于利，劳工界直斥是夕阳政府「落雨收柴」之作，并不为过。政府但求赶交「功课」，抛出烂方案，只会留下祸胎，根本不提也罢。除了「合约工时」，未来两周政府打算怎样处理取消强积金对冲机制，是劳工界另一关注焦点，如果政府无法回应劳方合理诉求，倒不如藏拙，交由下届政府跟进，切勿「为找数而找数」。

梁振英竞选时承诺处理两大棘手劳工问题，一是标准工时，一是取消强积金对冲机制。折腾5年，政府到头来竟然搬出一个后患无穷的合约工时方案。劳工界一直希望政府能够立法设定标准工时，保障打工仔免受资方剥削，工作时间愈来愈长却得不到合理补偿。现在的合约工时方案，表面上虽然规定雇主需对低薪基层雇员提供超时补水，惟工时长短却由雇主话事，一旦落实执行，大有可能令到超长工时合法化兼合理化，对打工仔有害无益。由于劳方不满以合约工时取代标时立法，杯葛标准工时委员会，资方实际主导了整个合约工时方案的制定，政府明知劳方不会接受，却仍然照单全收，难免令劳工界担心现届政府为求卸任前「找数」，在取消强积金对冲机制方面，又要打工仔「硬啃」一个有欠公道的方案。

强积金制度2000年实施，当年政府为争取商界支持，同意设立对冲机制，容许雇主在发放遣散费或长期服务金时，可从雇员强积金户口的雇主供款部分，提取相同款额以作抵消，变相蚕食员工应得的退休保障，备受劳工界诟病。今年初梁振英发表《施政报告》，提出为强积金对冲定下「死线」，死线日之后的雇主强积金供款，不能再用来对冲。为了争取商界接受，政府愿意成立基金，在落实取消对冲安排的10年过渡期内，向雇主提供资助，同时还提出降低遣散费及长服金（下称「两金」）的计算比例，由相当于雇员最后一个月工资的三分之二，降至二分之一。政府希望赶及在本月敲定方案，惟与劳资双方讨论数月，迄今未有共识。商界代表仍然要求保留对冲机制，劳方则不满调低「两金」计算比例，认为有关做法损害打工仔权益。

虽然商界人士不断坚称，取消对冲机制将加重雇主负担，同时有违政府当年承诺，然而强积金是为雇员长远退休生活打算，并非失业保障，与遣散费和长服金性质截然不同，根本没有理由拿来做对冲。如此不公道的制度居然能够存在10多年，已是极为荒谬，无论是现届政府还是下届政府都应当以取消对冲机制为己任，商界不应心存侥幸，以为可以维持现状。

现届政府推动取消对冲，本应是维护劳工权益的重要一步，不过政府要求劳方接受降低「两金」计算比例，作为整个方案的主要条件之一，逻辑其实一样是将强积金与「两金」挂鈎，与取消对冲机制将两者切割处理的大原则背道而驰。有官员认为，倘若劳方坚持己见，对冲安排维持下去，到头来得益的是商界，吃亏的是打工仔。政府希望劳方接纳权宜之计，可是对冲机制的出现，本身就是当年政府但求设立强积金而向商界妥协的权宜恶果。劳方反对降低「两金」计算比例，换取取消对冲，实乃原则问题。

过去数月，劳顾会曾商讨是否还有其他可行的取消对冲安排，其中之一是基金池方案，由资方及政府每月额外供款（例如相当于雇员薪酬1%），成立基金池用来支付「两金」，惟要为申索封顶，免被滥用。劳方认为有关做法毋须改变「两金」计算比例，对此抱开放态度，部分商界人士亦认为这不失是一个可以考虑的方法，惟技术问题有待磋商。虽然政府对基金池方案泼冷水，认为有关方案令雇主开支更大，不过现届政府不应因为卸任在即，但求落雨收柴交功课，硬推政府方案，将进一步研究基金池方案的大门紧紧关上。

无论是取消强积金对冲还是规管工时，政府最大目标应是保障劳工权益，切忌出于权宜考虑或急就章，勉强抛出有问题的方案。当年政府为了落实强积金计划，弄出不伦不类的对冲机制，10多年来未能推翻，正是一大教训。政府最新提出的合约工时方案问题多多，强行落实祸患无穷，不排除商界日后会以合约工时「行之有效」云云，坚拒标准工时立法，令到打工仔更难讨回公道。设若政府的取消对冲安排，又是一个未能好好保障劳工权益的方案，其实不提也罢；留给下届政府跟进研究，总比留下祸胎为佳。（完）

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