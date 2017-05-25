港报社评：葛咸城非蝙蝠侠，民企难敌先天缺陷--信报5月25日

继早前遭沽空机构格劳克斯（Glaucus）狙击的丰盛控股高调表示正在筹组反沽空联盟后，近日两度被另一沽空机构葛咸城研究（Gotham City Research）狙击的瑞声科技，其行政总裁潘政民昨天在股东会上强调，沽空机构对瑞声所作的指控内容不实，并极具误导性，集团将尽快刊发澄清公告予以反驳。

瑞声股份仍未恢复买卖，管理层除了强烈否认葛咸城在报告中的陈述外，对澄清公告可能涉及的细节并未透露片言只字，而围绕集团未按要求披露旗下多家关联公司由行政总裁或其他高层主理及拥有，藉此隐藏成本推高毛利率这项关键指控，瑞声亦没有作出更多回应。换句话说，公告何时刊发、能否一如集团所言，有理有据地驳斥唱淡报告的「不实内容」，尚待事实证明。然而，在管理层眼中，选择在公司停牌期间现身股东会并回答传媒提问，这个姿态本身也许为了向投资者发出行得正企得正的讯息。

值得注意的是，瑞声管理层反覆提及葛咸城针对公司的指控内容不实及具误导性，无独有偶，市场失当行为审裁处（MMT）去年裁定沽空机构香橼研究（Citron Research）创办人Andrew Left涉及市场失当行为，禁止他参与香港市场五年，且须归还因二○一二年发报告唱淡中国恒大，并透过沽空活动获取的一百六十万元利润。MMT处罚Left的理据，正是香橼披露虚假或带误导性资料诱使他人进行交易，跟瑞声管理层在股东会上一再提及的两点（葛咸城报告内容不实、极具误导性）可谓不谋而合。

恒大和瑞声虽先后遭沽空机构狙击，但属两个独立案例，自然不应相提并论。可是，香橼狙击恒大事件所以引起关注，皆因该案乃本港监管机构首次对非证监会持牌人的沽空机构主事者作出惩处，且为发表意见人士在什么情况下可构成市场失当行为并受到处分确立了先例，瑞声管理层句句不离失实、带误导性，看来并非巧合。

问题是，任何人或机构遭第三方揭出问题或「抹黑」，除非铁证如山，否则必会对相关指控作出否认，既属子虚乌有，报告内容自然不实或带误导性。法例白纸黑字写在那里，惟被狙击的一方能否拿出真凭实据，还自己一个清白之余，连消带打反击对方发放与事实不符或误导公众的资讯，制造虚假市场并从中获利，才是关键所在。基于瑞声表示相关调查仍在严谨有序进行中，谁对谁错，只能在双方接下来的交锋中看出端倪。

值得细味的是，Andrew Left年初申请上诉许可遭法庭驳回，五年「禁足令」和归还沽空恒大所获利润两项处分维持不变，但香橼狙击港股被罚这个前科，并不能令沽空机构知难而退，近期针对本港上市公司的狙击活动反而有一浪接一浪之势，何以如此？

四五年前，沽空机构活跃于北美市场，当地上市中资企业被当作猎物般狙击，把侦查的负面资料公开前先行抛空相关公司的股票，沽空机构几乎战无不胜。随着这些容易得手的攻击目标于彼邦买少见少，沽空机构转移阵地，矛头对准买卖自由、资讯流通的香港，向此间上市民企发动攻势。辉山乳业、丰盛控股、科通芯城，以至已跻身蓝筹行列的瑞声科技，获沽空机构「青睐」的大都是有中资背景的非国营企业。

追本溯源，一些民企账目混乱、形象欠佳，在投资者观念中早已根深柢固，沽空机构的报告图文并茂言之凿凿，即使遭狙击的企业问心无愧，但要在一时三刻之间对连串指控逐一作出有力反驳，仍然难乎其难。

葛咸城并非「蝙蝠侠」，没有足够利益诱因，不会为市场公义大费周章「踢爆」问题公司，这从遭狙击的民企皆属交投活跃、市值可观，兼且股价累积了相当升幅可见一斑。投资者普遍都害怕立于危墙之下，宁信其有先沽为妙可以理解，香橼的案例虽令针对上市公司发表负面报告风险增加，惟民企一天摆脱不了上面提及的先天缺陷，沽空机构「择肥而噬」的市场生态一天都不会消失。

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