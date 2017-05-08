港报社评：蔡英文的三新主张，难融两岸关系坚冰--明报5月8日

今天是世界卫生大会（WHA）的网上报名截止期，台湾仍未收到大会邀请函，获邀出席机会很微。而本月20日将上任满一年的蔡英文总统，上周提出两岸间「新情势、新问卷、新模式」主张时，曾将台湾能否获邀出席今年的世卫大会当作一个重要指标，称若此事没有好好处理，「会让两岸关系受到一定程度的伤害」。五二○之后的两岸关系走势，再度引人注目。但无论蔡英文搬出台湾民意共识也好，自诩释出善意也好，只要她继续回避「九二共识」，两岸关系的坚冰就很难打破。

早在去年台湾大选前，国家主席习近平就对两岸关系划了红线，即「九二共识」是两岸关系和平发展的政治基础，「基础不牢，地动山摇」。蔡英文在去年五二○的就职演说中对「九二共识」只字未提，被北京指为「未完成的答卷」。一年来两岸关系虽未地动山摇，却已跌入冰点。去年的世卫大会，由于介乎马英九政府与蔡英文政府的交接期，台湾最终还接到了世卫组织注明「一中原则的邀请函」，则今次收不到邀请函，只不过是台湾国际空间遭进一步压缩的新警号。

用蔡英文总统的话说，她就职后两岸政策「稳健低调」。与美国当选总统特朗普通话后，并未高调张扬；台社运人士李明哲在大陆被拘，她也未强烈反应；大陆异见人士张向忠在台跳机申请庇护，台方也柔性劝他自愿返回大陆。这些动作据说已招致民进党内强硬派与独派不满，指摘蔡英文对北京过于低调与让步。而大陆对她这些「善意与克制」却视而不见，或令蔡英文觉得委屈。

蔡英文最近在接受路透社专访时说，「与其说我没有完成一个问卷，倒不如说我们双方都面临一个新的问卷，我们也期待中国大陆方面可以用不同的角度，来面对这张新的问卷。」上周她在接受《联合报》专访时又抛出两岸「三新」主张，除重复「新问卷」外，又指在国际和地区情势发生新变化下，大陆应对台采取善意态度，两岸在变动中，共同维持和平稳定，进行结构性合作。而落脚点，都是以台湾能否出席今年世卫大会视作两岸关系好坏的指标。

但在北京看来，蔡英文当选以来，一直回避「九二共识」。民进党新政府连串作为，从废除课纲微调、取消遥祭南京中山陵，到停止纪念光复节和孙中山冥诞150周年，再到取消遥祭黄帝陵、降级祭奠郑成功，都是企图切断与大陆政治历史、中华文化关系的「文化台独」之举。而蔡英文与特朗普之间通电话，更属动摇「一中」原则的「小动作」。

其实蔡英文对大陆也不无强硬之词，如去年10月她在接受美国《华尔街日报》和日本《读卖新闻》专访时就反覆强调，「我们不会在压力之下屈服」，「我们也想提醒中国大陆，台湾跟台湾人不会在压力底下屈服」。

蔡英文所谓「新情势」语焉不详，但民进党与北京对此也有不同的观点。然而民进党政府沾沾自喜于执政一年来经济数据比马英九执政末期时亮丽，民调对蔡英文维持现状的两岸政策支持率有五六成，并以此作为与大陆周旋的有力筹码。但北京却看到蔡英文上台以来，从年金改革，到劳工假期一例一休，再到同性婚姻合法化进程，在社会上引发连串风波，无不充满争议。最新的满意度调查显示，认为经济不好的台湾民众达八成，约有六成「年轻世代」不满意蔡英文政府的整体表现，显示蔡英文的政策，离年轻世代愈来愈远。

在国际与地区形势方面，蔡英文或许看到美国新总统特朗普对华强硬的一面，也看到北京近期高度配合美国解决朝核问题的取态，或许认为习近平受困于中共十九大等内部事务，现时无意激化周边局势，时局对台有利。

但是，蔡英文可能忽略了特朗普政策的多变性以及其善作交易的商人本质。现时美方恰恰在朝核问题上有求于中方，因此在多个国际问题上对北京放软手脚，特朗普表态拒绝再与蔡英文通电话，就是显例。

中共十九大确是习近平今年头号要务，台湾问题并非当务之急，但统一大业关乎其历史定位，习近平不太可能在「九二共识」这一底线上有丝毫松动。大陆的对台政策，早已由胡锦涛时代的「寄希望于台湾人民」变成「绝不允许任何人以任何形式、任何名义把台湾从祖国分裂出去」。十九大以后，习近平地位更形巩固，对台让步的可能性更小，进一步压缩台湾外交空间的动作可能陆续有来，而蔡英文和民进党此时若误判情势，台湾人民和两岸关系未来可能要付出重大代价。（完）

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