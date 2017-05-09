港报社评：血库告急应对不周，红会管理官僚僵化--明报5月9日

近日千计市民响应香港红十字会呼吁捐血，暂时纾缓了「血库存量仅余4天」的燃眉之急，不过红十字会输血中心作为本港唯一供应血液的机构，「临急抱佛脚」的表现并不理想，无论是应急安排还是长远规划均欠周详，暴露官僚僵化的管理文化。本港人口老化，医疗系统负担有增无减，血液需求持续增加，当局必须改变官僚因循作风，认真检讨现有运作不足之处，采取更多措施鼓励和方便市民捐血。

红十字会血库告急，热心市民一呼百应，多个捐血站都大排长龙，部分市民因为要在捐血站排队长达3小时，无奈打退堂鼓，亦有不少上班族下班后满腔热诚赶往捐血站，却发现捐血站晚上7时许已关闭，只能吃闭门羮。红十字会一边向市民发出紧急呼吁，另一边却未有预先做好周详应对，调拨充足人手、妥善安排延长捐血时间，应付可能出现的人潮，结果变相将大批热心市民拒诸门外，既可惜又讽刺，反映管理工作明显存在问题，必须切实检讨。

输血中心高层人士称，捐血站人员会视乎情况加班，「弹性延长晚上开放时间」，「如有市民捐血，同事一定会留守」。有关说法如同告诉一般打工仔，若想下班后前来捐血，只能讲彩数，看看当天工作人员会否加班，倘若运气不好，还请择日再来。这种叫市民碰碰运气的所谓「弹性安排」，令市民无所适从，实属不负责任。以今时今日港人的生活节奏，能够「朝九晚六」准时放工已是相当幸运，可是除了旺角捐血站晚上9时关门外，很多捐血站晚上7时左右便关闭。收集血液工作应当尽量迁就捐血者，不应以营运机构的行政便利为优先，红十字会有必要研究弹性上班安排，延迟捐血站关门时间，方便市民。

过去数年，红十字会血库告急似有趋增之势，输血中心高层表示，当中涉及结构性的因素，监于人口老化，多了长者病人需要在医院接受手术，输血需求自然增加，统计资料显示，2015年60岁以上病人接受的输血量，便占去总数的六成；与此同时，迟婚成为社会趋势，高龄产妇增加，生产过程中出现并发症和需要输血的机会亦有所增加。至于血液收集工作方面，近年捐血者血红素不足情况显着增加，需要暂缓捐血人士的数目达到历来新高，加上中学改为六年制，令捐血的中学生减少，都影响血库存量。

红十字会解释，捐血者必须年满16岁，也就是中四至中五学生的年纪。旧学制下，一般中学生在中七毕业前有3年机会参与学校的捐血活动，惟在现今三三四学制下，中六学生2月起便停止上课准备公开试，实际只有一年半时间留在学校，直接影响流动捐血队在中学接触他们的次数和机会，本港首次捐血人数持续下跌正是一个警号。去年只有约1.8万人透过在中学的活动捐血，比起2011年的约3.4万人，足足下跌了45%，惟必须指出的是，2012年中学文凭试取代会考及高考，距今已有5年，红十字会理应有充足时间筹谋应变，积极开拓「血源」，诸如多向大学生和年轻上班族招手，方便他们课堂后或放工后前来捐血，设法抵消中学生捐血次数减少的影响，不应老是以「学制转变」作为眼前困境的解释。红十字会不断重提有关旧调，不仅予人黔驴技穷之感，亦令人质疑当局有否做好长远规划。

招募更多年轻人加入捐血行列，是红十字会未来工作要务。近年一些网民喜欢抱着犬儒心态，渲染似是而非的怀疑论，甚或煽动偏狭排外思想，例如无凭无据地扬言，市民捐出的血液可能输往内地，又或言之凿凿声称，血库存量不足是因为多了内地人在本港私家医院做手术，「令到本地人无血用」，云云。这类网络噪音似乎相当响亮，实际只是社会上极小撮人的一派胡言，相信绝大多数年轻人都明白捐血救人的重要性，只是当局安排不便，影响了他们积极捐血的意欲。事实上，红十字会和业界已斩钉截铁否认这些网上谣言，强调所有收集到的血液都用于本港，公立医院占全港医疗服务九成，意味大部分血液都是供给公立医院，至于私院收取的输血费主要是覆盖工序成本，并未包括血包本身，所谓私院利用市民无私捐血牟利的说法并不成立。

红十字会为鼓励更多市民捐血，去年开设了全港最大的西九龙捐血站，又提出「千禧捐血新型人计划」，向年轻人招手，然而血库告急的情况，说明有关工作明显未够。增加流动捐血站服务、多在各间大学举办捐血活动，固然是必须做好的工作，红十字会更必须以便民思维，取代官僚作风，除了延迟捐血站关门时间方便上班族，亦应全面引入「预约捐血」制度，既方便市民安排捐血时间，亦方便当局作出更有效的统筹，避免再出现临时告急大排长龙的情况。（完）

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