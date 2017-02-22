港报社评：西毒遇上北丐，江湖变幻莫测--信报2月22日

北韩已故领袖金正日的长子金正男在马来西亚遇刺身亡，如果这宗骇人听闻的血案确实与同父异母的弟弟金正恩有关，一来反映金氏王朝第三代掌权人独裁残暴，二来亦间接证实中国对于北韩的影响力愈来愈薄弱。一直有传闻谓，被废黜太子地位的金正男受到北京保护，因此他得以长居澳门过着近似放逐流亡但相对安全舒适的生活，然而当他日前踏足吉隆坡，随即在机场招致女刺客猛施毒手，显示下达暗杀令的人不把北京放在眼内，中国和北韩「鲜血凝成的友谊」不复旧观。

北韩是神秘的封闭国度，所作所为往往偏离正常轨迹，金正男遇刺丧生之后，该国先是要求马来西亚不要验屍，后来索性否认死者是金正男，因为其外交护照所用的名字是「金哲」，不承认他有另一个身份。尽管如此，北韩仍然就着这个「不是金正男」的死者大兴问罪之师，驻马来西亚大使姜哲炮轰大马「拖延时间似乎想掩饰某些东西」、「串通敌对势力企图肆意加害我们」，甚至指控「南韩干涉其中」。

马来西亚是中国以外罕有地跟北韩拥有比较友好关系的国家，如今为了这一宗离奇的暗杀案，两国有反目成仇之势，大马已召回派驻平壤的大使，有分析认为此举是断交的先兆。不管外交龃龉如何，马来西亚衞生部昨日公布了初步的验屍结果，表示没证据显示金正男死于心脏病，其遗体也没有针孔刺穿的痕迹，确切的死因尚待研究。

金正男之死也许损害北韩和大马的关系，然而与此同时，金正恩似乎企图寻求另一种外交突破，假如成事，吉隆坡的重要性将会显得微不足道，就算中国也会感到忐忑不安。《华盛顿邮报》透露，美国外交政策全国委员会（NCAFP）正筹备一个名为「一轨半会谈」（Track 1.5 Talks）的计划，邀请北韩官员谈及飞弹试射及区域安全等问题。所谓一轨半，意思是现任官员与前任官员见面，属于非官方交流。北韩可能派出以外交部北美司副司长崔善姬为首的代表团，前往纽约与美国前任官员会谈，不过这项计划目前仍未有明确的安排。

据说，金正恩对于美国总统特朗普十分感兴趣，希望直接对话，另一方面，特朗普参选之时曾经讲过，是否与金正恩会面持开放态度。正常而言，白宫主人不可能跟一个「邪恶轴心」的领袖打交道，然而特朗普是美国史上最政治不正确的非一般总统，素有狂人之称，他要是破例与金正恩会面，或者透过前任官员甚至内阁成员跟北韩接触，未必是匪夷所思的天方夜谭。

在克林顿、小布殊以至奥巴马时代，美国对北韩的态度是板起冷脸孔不瞅不睬，把约束平壤的希望寄托于中国。可是几十年下来，经济制裁和孤立政策没有收到预期效果，中国又无法控制桀骜不驯的金正恩，北韩从来不放弃发展核武，令朝鲜半岛始终摆脱不了火药味浓的危机。有见及此，特朗普说不定会另辟蹊径，绕过中国尝试以新的方法处理北韩问题。

特朗普上台之初，有人打趣道，武侠小说的「东邪西毒南帝北丐」全部到位了，东邪是日本的安倍晋三，南帝是菲律宾的杜特尔特，西毒是特朗普，北丐是金正恩。如果西毒遇上北丐，武林是吉是凶？

朝鲜半岛一直是中国高度重视的缓冲地带，清朝为了这个藩属跟日本打了一场甲午战争，二十世纪的韩战，毛泽东号召人民志愿军与美国大兵狠狠厮杀。今时今日假如北韩真的与美国直接对话，北京会有什么反应？曾几何时，中国鼓励美国和北韩面对面谈判，藉此削弱美国与南韩的同盟关系，不过时移世易矣，现在换上一个不按理出牌的特朗普，北韩与美国直接对话说不定会有始料不及的后果。

金正恩的桀骜不驯，加上特朗普的离经叛道，江湖肯定变幻莫测。（完）

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