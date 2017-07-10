港报社评：要“青年号”扬帆，不能靠谷学位--经济日报7月10日

政务司司长张建宗昨在网志指出，要让「青年号」扬帆，即要为年轻人创造更多向上流动机会。惟在大增教育资源外，更要推动产业创新及改革教育培训体系，方能扭转上流难困局。

林郑新政府政策头炮，是大举投资教育，建议新增26亿港元教育额外经常性开支及7亿港元的额外非经常性开支。张建宗昨在网志上说，教育是培育人才、促进年轻人向上流动的最有效方法。他更形容，他当劳工及福利局局长时提出的「安老号」、「扶贫号」和「助弱号」三艘船已扬帆，现要加上「青年号」，四船并航，乘风破浪。

年轻人上流难已不得不认真面对。过去20年，本港20至24岁具专上教育程度或以上的就业人士月入中位数仅增加了800元，至11,800元，扣除通胀实际是不加反减。

原因之一是学历贬值，学士课程毕业生大增逾5成外，更有愈来愈多高级文凭及副学士等大专学位，故最顶尖的大学毕业生虽仍吃香，但更多毕业生是只能找到较低薪工作，令大专生月入中位数实质不升反跌。

故若仅大增教育资源，资助及鼓励更多年轻人攻读专上学位，恐会如过去20年般，不但扭转不了局面，反令年轻人在职场上更人浮于事。

此不是说增加教育投资不对，而是要更细看问题，针对问题入手。从现时本港失业率仅跌至3.2%的全民就业水平，可见新投入职场的大专生并非找不到工作，而是难找到高薪工作。此有两个原因。

其一，本港结构转型多年未有明显成效之余，全球化亦令部分高薪职位外移，后者并非单是本港问题，事实是全球先进国家都十分头痛。港府能否推动原有支柱行业更新，如加快发展金融科技，新的行业如创新科技、文创产业等开拓，以增高薪职位？

其二，在新增的高薪职位有限之时，企业却又面对专业技术人员不足之困，如有关「大数据」、金融科技、医疗专业等。此除要求政府改革正规教育，使之紧跟市场需求外，更要加大对非正规教育、在职培训的支持，如美欧正兴起所谓「微学位」，即由教育与培训企业为特定行业或企业的明确需要，制定短期课程，以快速回应变化愈来愈快的市场需要。

因此，政府既要投放资源，更要投放得对症下药，「青年号」才真的能乘风破浪。

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