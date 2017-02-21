港报社评：警队尊严非靠辱警罪维护--明报2月21日

7名警员占领运动期间袭击曾健超，判囚两年，两个警员协会明日召开联合特别代表大会，邀请前线警员发表意见，预料将提及辱警罪立法是否可行。近年香港街头斗争频仍，警队成为磨心，有前线警员对粗言辱骂挑衅心存怨气，可以理解，可是现在提出设立辱警罪，只会加剧社会上的对立情绪，无助改善警队形象和权威尊严，甚至可能适得其反。七警案裁决再次触动了社会撕裂的伤疤，惹来不少情绪化和政治化的反应，实非香港之福，各方人士应当冷静克制，让七警案裁决所引起的纷争降温，勿再把裁决政治化，趁机挑拨矛盾。

香港警务督察协会与香港警察队员佐级协会将在明日的特别代表大会上，交代七警狱中情况及支援筹款工作，并让与会前线同事畅所欲言。据了解，七警定罪判刑后，警队内部出现躁动，不少警务人员不满要长期忍受政治化的批评和攻击，「将忍受侮辱当作保持专业的一部分」，有人要求发起烛光晚会或大游行，甚至有激进者要求全面杯葛司法机构，为此两个警员协会认为，应当让前线同事表达怨气，要求管理层采取措施重建警队士气，设立辱警罪正是主张之一。 警务督察协会主席李占安便提到辱警罪讨论多时，并非始于七警案，很多国家亦有类似法例，保障警员执法时得到尊重和不会受辱，虽然是否推行仍要收集意见，但是协会欢迎警员提出讨论。

香港是言论自由的社会，任何理性的讨论都不应排除，不过在当前社会撕裂气氛下，设立辱警罪也许有助警队内部「疏导怨气」，却未必有助提升警队尊严，还有可能令警队陷入一场激烈政治纷争漩涡之中，给对立矛盾火上加油，令警队面临更多政治攻击。辱警罪立法存在不少困难，其中之一就是如何定义「辱警」，例如质疑执法、向警员做出不文手势，是否已足以构成辱警罪。以法国为例，虽然当地设有侮辱公务员罪，辱警可以判处罚款监禁，惟争议甚大。当地传媒批评，近年法国警方援引相关法例提控的案件显着增加，有滥用法例之嫌，一些民间团体亦一直要求废除相关法例。

在美国，以不文手势或粗言秽语指骂警察，原则上并不触犯法例，除非牵涉到所谓「挑衅言论」（fighting words），带有挑衅警员打斗的意味，才会因为违反《扰乱和平条例》而被捕。其实，香港现有的《公安条例》亦有类似条文，订明任何人在公众地方作出扰乱秩序行为，「或使用恐吓性、辱骂性或侮辱性的言词」，「相当可能会导致社会安宁破坏」，即属犯罪。无论从保障人权还是法律观点看，制订辱警法是否有必要，令人怀疑。

诚然，警察要有效执法维持治安，需要获得合理的尊重，市民对警员如有不满，也应循正常渠道投诉，不应恶意挑衅，不过警队执法时也必须紧守法律，不偏不倚，避免卷入政治漩涡。2013年女教师林慧思粗言辱骂警员事件，有退役和休班警员事后在旺角出席撑警集会，引发有否违反《警察通例》禁止警员参与政治活动的争议。当前警队与社会的关系尚待摆正，如此敏感时刻，警队上下行事宜小心慎重，以免惹来更多闲言闲语。

过去数天，社会各界就七警定罪判刑议论纷纷，虽然律政司强调不能恶意攻击法官，呼吁尊重司法独立，可是针对法官的情绪化激烈言辞未息。日前举行的撑警游行集会上，便出现带有侮辱法官字眼的标语。近年香港社会撕裂加剧，侮辱法官、蔑视司法的风气有变本加厉之势，甚至出现恐吓法官的事件，例如前年屯门裁判法院暂委裁判官陈碧桥便透露，因为裁定反水货客女示威者袭警罪成，遭受威吓；去年底，九龙城裁判法院女裁判官香淑娴在审理旺角暴乱案后，收到内附5寸长鎅刀的邮件，虽然未能确定寄件者的动机，惟明显是对法官的恐吓。侮辱法官歪风折射的是社会上小撮人事事政治挂帅，只讲敌我矛盾，不再以持平理性看待法院裁决，而这又跟当前香港社会政治化的氛围息息相关。侮辱法官歪风必须遏止，当前香港社会需要的，是更多的冷静和理智克制，而不是更多的挑拨和政治炒作。（完）

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