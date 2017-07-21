港报社评：议事规则只管君子，理性讨论还看议员--明报7月21日

教育新资源拨款在惊涛骇浪下获得财委会通过，然而余波未了，泛民温和派和激进派分歧浮现，至于建制派则酝酿修改议事规则，随时再掀政治波澜。立法会由协商解决问题，变质成为制造问题的地方，关键不是议事规则未够严，而是理性讨论精神的沦丧，部分议员将议事堂当成政治战场，但求打击敌人，不惜牺牲公众利益。议事规则只能管到君子，管不到小人，现在也不是修订议事规则的好时机。立法会必须重拾理性议事文化，方有希望重回正轨，若议员继续不知分寸，凡事皆以政治斗争先行，就算收紧议事规则也不会有太大作用。

财委会会议告一段落，然而不同派别的议员仍然处处针锋相对，隔空开火。建制派批评泛民阻挠会议进行，导致东涌新市镇扩建等拨款项目未能通过，罔顾民生，有泛民议员则坚称最迫切的教育和医院扩建拨款都已通过，其他项目「绝对可以多等几个月」；同时，泛民内部也隐然出现分歧，有激进派议员批评温和派向政府低头，甚至不点名抨击有人「只顾保住业界利益」，非建制派碎片化情况会否加剧，惹人关注。

立法会议员应当以市民福祉为依归，就算泛民对高院裁定4名议员宣誓无效丧失资格愤愤不平，也必须接受按法律框架和程序处理，不应把民生项目作为政治斗争的工具，所谓「其他项目可以多等几个月」的说法不负责任，违背从政者「便民利民」的初衷。不过更加令人担忧的，是部分激进民主派议员的心态。有激进派议员坚持应全面「开战」拉倒教育拨款，认为财委会会议根本不应继续进行，直至北京「还番6个议席给我们」，民主派不应「等派饼」，而是应当由人民决定如何用钱，云云。如果激进派议员的逻辑，是一日不「夺回」6个议席，就杯葛政府到底，不分青红皂白阻挠施政，最受影响的必然是普罗市民。以「人民」之名做有损「人民」利益之事，道理上说不过去。

当然，泛民温和派支持通过拨款，未必纯然以民生为念，背后可能掺杂不少政治考虑，皆因教育界是泛民传统票仓，倘若拨款告吹，日后恐流失大量选票。不过无论温和泛民有何利害盘算，客观后果是令到一项惠民措施得到通过。激进派议员质疑，教育界和议员的建议获得采纳不代表胜利，因为获得掌声的只有政府，有关说法显然忘记了民生的胜利，比谁人多拿一点政治分数都更为重要；当「业界利益」与「社会利益」一致，就不存在所谓「只顾保住业界利益」的问题。值得留意的是，会议尾声有温和泛民议员提出缩短表决临时动议的时间，令到教育和医院扩建等拨款及时通过，反映部分泛民议员愿意实事求是，顾全公众利益。推动民主是泛民的共同事业，保持团结无疑重要，然而对于民生事务亦应孜孜念念。君子和而不同，温和泛民不应因为惧怕政治压力，事事被激进派牵着鼻子走。

教育拨款惊险过关，财委会主席陈健波表示无论是立法会大会和财委会，都有需要修改《议事规则》。他打算先与建制派议员商量，待10月复会后提出修改财委会议事规则，处理拉布等问题，包括限制每位议员只能就着一个议案提出一项临时动议，若议员因为行为不检被逐，全日都不能返回会议室。虽然陈健波强调修订财委会议事规则只需过半数议员通过，毋须分组点票，并没有乘人之危，然而议员资格覆核案刚刚掀起风波巨浪，现在贸然推动修订，绝非明智之举。

修改议事规则应当按照跨党派共识进行，否则必然引起激烈反弹，掀起新一场政治战争。陈健波认为部分激进议员存心抵制，修改规则可以一劳永逸解决问题，未免想得太简单。议事规则只能管得了君子，管不了小人。倘若有议员决意阻挠施政，总会找到方法妨碍会议进行，收紧议事规则不仅无济于事，反而有可能为他们提供更多政治弹药，振振有辞挑战「不公义的议会秩序」。

今时今日立法会蜩螗沸羹，原因之一是各方为求达到目标，有权用尽，事事硬碰，不知折衷回旋之道。少数派滥用拉布手段作为政治斗争武器，多数派则挟着议席优势，拒绝尊重少数派意见，「少数派暴力」恶斗「多数派暴力」，形成恶性循环，永无宁日。议会应是议事论事的地方，不是政治斗争的战场，立法会需要重建理性讨论的议会文化，今次教育拨款最终获得通过，反映社会舆论可以起到督促作用，议员们不应因为意识形态分歧，忘记实事求是的精神。（完）

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