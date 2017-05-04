港报社评：记取六七暴动教训，行事不唯上忌空想--明报5月4日

1967年5月，香港左派阵营在内地文化大革命极左思潮影响下发起反英斗争，演变成暴动，激进分子发动炸弹袭击，直至12月时任中国总理周恩来表示应当停止炸弹浪潮，暴动才告终。这场暴动给香港留下的烙印，事隔50年仍未磨灭。过去数年，香港社会抗争出现激进化和暴力化的情况，惹来不少讨论，勾起一些港人对六七暴动的历史记忆。六七暴动的出现，有着独特的历史时空，轻率地与现今香港情况相提并论，以今度古，并不恰当。古希腊哲学家赫拉克利特说过，「人不能两次踏进同一条河流」，历史不会重复，但是教训可以记取。行事唯实不唯上、分清理想与空想，是港人值得铭记的教训。

六七暴动是战后香港最严重的动乱，港英政府、左派阵营和市民都付出了血的代价，港英政府统计，暴动中832人受伤，51人丧生，其中15人被炸弹炸死，被捕者达4498人，其中2077人定罪。由于意识形态和政治立场的不同，不少人对六七暴动的成因经过，有着不同理解。一些左派人士认为，暴乱根源是社会矛盾和不公义，加上港英政府铁腕镇压，令抗争运动变得暴力；港英政府前官员和一些评论则认为，1966年内地爆发文革才是动乱起因，香港左派领袖担心被批为「走资派」，有必要摆出革命姿态，于是发起「反英抗暴」。两套说法其实互不排斥，甚至互为补足。

六七暴动既有内因，亦有外因。1960年代香港纺织及成衣等制造业发展蓬勃，惟社会基层却存在大批饱受剥削的低薪工人。警察贪污腐败、贫富悬殊加剧、社会缺乏廉价医疗服务，无不加深民怨，为反英反殖提供了发展土壤；至于内地文革爆发，则成为引发反英斗争的导火线。文革研究权威马若德（Roderick MacFarquhar）曾表示，人们对文革的最大误解，是以为它纯粹是一场权斗，他指出毛泽东的目的，并非仅仅去除刘少奇等「欠缺革命性」的领导人，而是「真心希望实现举国上下闹革命的疯狂想法」，把压在人民头上的官僚机器打碎。文革浩劫祸国殃民，然而当年毛泽东的确凭着理想主义，以及年轻人自幼对他的个人崇拜，鼓动千万人投身革命造反之列，余波所及牵连港澳。不少参与六七暴动的年轻人，都是满怀理想主义，希望反抗不公义的政府。

文革引发中共路线之争，1950年代北京所提出对香港「长期打算，充分利用」的原则会否生变，惹来了揣测。1966年底澳门左派发难，迫使了葡萄牙政府屈服，香港一些左派人士认为，是时候发起反英斗争。对于当年中共是否大力支持左派「反英抗暴」，有人援引中国严厉谴责港英政府要为暴动负责的声明，以及《人民日报》鼓励港人斗争的社论，认为中共支持造反，不过亦有时任新华社驻港官员和暴动参与者指出，中央曾下令驻港机构和左派阵营勿将文革极左做法搬到香港，六七暴动开始后，除了口头声援和给予少许罢工经费外，并没有多少实质支持。当年左派领袖发起「反英抗暴」，到底是想向文革当权派展示政治忠诚，还是真心相信反英时机已经成熟，外界难以得知，唯一肯定的是，这场斗争不久即陷入死胡同。左派阵营既乏外援，又遭政府大力打压，苦无出路，部分人一厢情愿以为炸弹暴力可以打开缺口，殊不知这反而导致主流社会反感，导致抗争失败收场，亦令整个社会付上沉重代价。

六七暴动中，有人处事投机，揣摩上意，错判形势，误信能够得到外力强大声援，「港英必败、我们必胜」；有人盲从附和，上面说什么，下面就照做；有人徒具理想热诚却自以为是，认为自己就是正义，必将战胜黑暗，行事不顾后果。不同人所犯的错误形形色色，然而归根究柢就是一厢情愿，脱离现实，丧失独立思考和冷静分析的能力。社会改革需要理想和勇气，不过当理想变成空想，勇气变成盲动，很容易被怀有私心者利用，变得相当危险。已故著名哲学家冯友兰谈及毛泽东的极左思想，形容文革是其极致，它的荒谬之处，在于那完全是「空想共产主义」，简言之就是不再唯物，一味唯心，盲目相信意志可以战胜一切。六七暴动是文革极左思潮影响下出现的斗争运动，同样存在空想主义的情况，当中最明显不过的，就是反英斗争初期，周恩来已多次强调对英国的斗争必须有理有节，也反对在香港动武，可是随着斗争失利，左派斗争者仍执意号召群众「拿起武器」，一厢情愿地以为土制炸弹能够撼动政权，是唯一可以打击港英政府的方法，走上暴力不归路。

已故中共元老陈云强调「不唯上，不唯书，只唯实」，意思就是切勿盲从权威、盲从理论教条，只相信事实。行事不唯上，自然不会揣摩上意，能够独立思考，针对现实情况作出合理判断；分清理想与空想，自然不会自欺欺人，能够明智根据形势，有节有理追求目标。

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