港报社评：诚品书香创品牌，文化产业两岸通--明报7月24日

台湾诚品书店创办人吴清友上周猝然逝世，两岸三地文化人为之扼腕叹息。一家书店能够成功改变售书模式，成为文化品牌，而且还能够为两岸三地所接受，为这个充满戾气的时代开辟一片祥和气氛，香港其实更有条件做这个沟通两岸三地的角色，但由于种种原因，失诸交臂，更加令人惋惜。

吴清友1989年创办诚品书店，初而只是出售建筑和文化书籍，后扩大经营范围，并且改变经营模式，不但从挑选书籍方面体现浓厚的人文气息，还首创在书店开设咖啡馆，将书香与咖啡香气融合成文化氛围，成为读者的休闲场所，逐渐驰名台湾岛内外，为台北这座本来文化底蕴丰厚的城市增添一个风景点，成为香港游客几乎必到的「景点」。

诚品书店的装潢和阅读空间创造出一片新天地，并组织作家和学术泰斗出席座谈、讲座、展览，成为文化人的凝聚点，不但开启售书的创意手法，而且在经营模式方面再下一城，初而利用书店品牌自主经营精品店、文具店、花店等相关产品，继而推广至商场开发与经营管理，拓宽和增加收入来源，是文化产业扩展经营边界的成功案例。出现并发轫几百年的书店，在中国的土地上，诚品书店将它变成了一个崭新的经营模式。

诚品书店在台湾的扩展成功后，依托其新颖的经营模式积极对外扩张，在香港开设分店，在内地多个城市开拓书城。这不仅仅是一个商业扩张，而是测试一个地区的文化包容度，因为书籍的出版和零售，牵涉意识形态范畴，撇开政治制度有出版检查的问题，即使香港与台湾都使用繁体字，但台湾书籍多竖排，香港多横排，习惯用语也很不同，两地出版的书籍能在对方地区打开市场，已经是不容易的事情，内地无论从政治制度、阅读习惯、名词使用，跟港台两地都千差万别。台湾一家书店，能够在两岸三地立足，莫说在文革期间是做梦都想不到的事情，即使在10年前也不可能发生。目前内地出版以及从港台进口书籍，虽然还有很多的限制，但「登陆」意味着一个新的开始，开弓没有回头箭，将来的发展即使是磕磕碰碰，但只会是向一个更开放的方向发展。

香港是否能够容纳外来书店，由市场因素决定，诚品书店能够「登陆」内地，在9个城市开店，关键因素当然是内地的开放政策，但跟诚品书店的经营理念和目标，也有极大的关系。诚品书店在创办的时候，为自己设定的目标，并非局限在台湾本土而是以华人读者为目标市场，起点很高，并且几十年来能够贯彻始终。分散在全球各地的华人，经过百多年来的各自发展，很多的想法迥然相异，一家书店要以华人读者为目标，不单单是市场环境问题，还要在各个方面能够照顾到华人的所想所思、习俗习惯，才能够被另一个地区接受，内地图书从出版数量和成交额算，已成为全球第一，但就是不能打进台湾市场。

在两岸三地中间的香港，其实更加具备与台湾和内地沟通与相容的条件，香港的中资书店集团过去也曾到内地发展，但是不算成功。究竟为什么香港书籍出版与零售未能像诚品书店般对外扩张呢？香港人口只有700万，市场相对两岸来讲较小，但这并不是主要原因，还有深层因素。刻下正在举行的书展所呈现的现象，可以为我们探讨这个问题的成因与解决提供一个窥孔。

香港书展从参展书商的数量、参观人数以及成交量来说，已经跻身世界三大书展行列，确实也能够吸引一些香港以外的参展商和华人读者来购书，但仔细看参展和出售书籍的具体数字，则会得出另一个概念。每年书展都有多少读者通宵达旦排队等开门的新闻，他们最想买的往往是漫画、网络游戏的武器、辅导作业和学英语的教材，真正富有文化气质书籍的成交额，究竟又有多少呢？长期占据十大畅销书榜的是言情和武侠小说，人文气质的书籍到底能占多少呢？其实，香港的文化人也做了很大的努力，每年都会邀请内地和台湾的作家和文化人来演讲并和读者交流，但举办的场次和出席率还是不如理想。

香港书籍的出版和零售，在华人读者市场没有打开局面，这恐怕跟我们整个社会的立足点和为自身设计的起点有关。在许多香港人的心目中，还是以深圳河为文化边界，不看内地出版的书籍，不关心内地的文化状况，先不说将来文化融合这么宏大的议题，就只说书店的出版和零售，以及目前十分流行的网络游戏和软件，如果我们继续画地为牢，就连商业市场都不可能有所交叉，港人也不可能参与本来是开放的平台。

诚品书店的创办人吴清友，是一个典型的台湾本土人，大学读的是工科，开始涉足的行业是酒店设备，但转型做书店的时候，能够以华人读者为目标，动机不好猜测，但结果是能够在两岸三地市场立足，这个启示，对于香港的文化人、出版商，是否也有参考的价值，值得深思。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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