港报社评：说话要负责任，兴讼须思后果--明报3月8日

特首梁振英控告立法会议员梁继昌诽谤，指他日前公开声称「梁振英遭香港和外国的税务局调查」，与事实不符。泛民议员批评，特首向立法会议员提出民事诉讼，开了很坏的先例，有议员更称，若梁振英够胆就控告所有民主派议员，呼吁市民与梁继昌站在同一阵线。纯从法律角度来看，这场诽谤官司并非无凭无据，香港也不应走上只求巩固偏见、不讲事实证据的「后真相政治」，然而梁振英身为行政长官，即使自掏腰包以个人名义入禀，难免惹来以法律手段要别人收声的质疑，加深社会对立，在政治上并不好看，兴讼是否明智，值得商榷。

梁振英2011年底为竞选特首，将戴德梁行售予澳洲公司UGL，梁振英收取UGL合共400万镑酬金，他强调有关款项只涉及未当特首前提供的服务，毋须申报，惟泛民议员质疑梁振英瞒税，涉嫌触犯《防止贿赂条例》、违反行政会议利益申报规定等，立法会早前更成立专责委员会调查，梁继昌是委员之一。

今次诽谤官司的导火线，是梁继昌本月初在立法会议事厅外向记者表示，26名民主派议员去信政协主席俞正声，反对梁振英出任全国政协副主席。梁振英的入禀状，不满梁继昌声称梁振英「关于UGL收受400万英镑事件，是仍然接受紧廉署的调查，甚至是香港和外国的税务局的调查」。梁振英指说法不实，曾发出律师信要求梁继昌澄清无果，遂入禀控告梁继昌诽谤，要求法院颁令禁止梁继昌及其他人再发表有关言论。正如法律学者张达明所言，梁振英这次兴讼，不能说没有法律基础。梁继昌未有收回言论或作出澄清，当然可以理解为他坚持有关说法正确。由于梁继昌是在议事厅外发表相关言论，不受《立法会（权力及特权）条例》保障，梁振英有权自费提出诽谤诉讼，梁继昌亦有责任在法庭举证解释。不过有权兴讼是否等于应当这样做，则是另一层次的问题。

谈到高官诽谤诉讼，不少人都会联想到新加坡。李光耀时代，新加坡当局多次提出诽谤诉讼，令一些反对派人士和媒体倾家荡产，产生「寒蝉效应」。平情而论，不少奉行民主政治的地方，偶尔也有官员控告传媒和议员诽谤。以台湾为例，前总统陈水扁曾控告台北市议员李庆元2000年大选期间与李敖着书，声称陈水扁有外遇，官司纠缠逾10年；另一前总统马英九则在任内控告传媒人周玉蔻和吴子嘉，不满两人诽谤他收受政治献金。在美国，怀俄明州一名前任民选教育专员，去年控告当地一名州议员诽谤；2012年，艾奥瓦州一名州参议员控告电视竞选广告诽谤得直，获赔逾23万美元。

美国诽谤法例对政治言论的保障相当大，惟并非全没界线，不过公众人物要赢诽谤官司亦非易事，原因是法官会假定原讼人选择成为公众人物，就应有心理预备面对公众指指点点。根据联邦最高法院案例，法官处理这类诽谤案要考虑两大问题：一是当事人所言是否虚假失实，二是当事人是否明知有关言论虚假，又或蓄意罔顾说法真伪，意图伤害对方。除非两者答案皆为「是」，否则诽谤罪很难成立。官员提出诽谤控诉，容易予人「以大欺小」之感，惟轻易拿来跟李光耀时代的新加坡相提并论，也未必适合。问题的关键，是政府官员有否经常滥用诽谤官司打压异见，以及司法制度能否扮演恰当的制衡角色。

今次梁振英入禀，开了特首控告立法会议员诽谤的先例，设若特区首长和官员未来动辄指控有人诽谤，当然可能产生寒蝉效应，往后情况如何值得留意。有议员质疑梁振英意图向专责委员会施压，惟从目前来看，今次诽谤案至少不会影响立法会UGL事件专责委员会，皆因议员在会议内的发言仍获特权法保障，何况香港还有优良的司法制度。既然梁继昌也相信本港司法制度公平公正，不妨先让「司法问题司法解决」，泛民现在发起政治动员，可能给法院带来不必要政治压力。

过去一年，英国公投脱欧及美国特朗普当选总统，引起所谓「后真相政治」的讨论，不少论者皆以「立场决定是非、意见重于事实」为忧，关注从政者发表不顾事实言论，但求巩固目标群众的偏见，换取共鸣与支持。诽谤官司或许可以澄清事实，惟不能解开政治斗争死结，在健康政治气氛下，也根本没必要靠法律手段去解决口舌之争。香港社会上下并不希望见到官员滥控诽谤，但是也不希望见到「后真相政治」当道，不再重视事实证据。

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