港报社评：调整思维，相信港人--明报7月13日

特区新政府上台，强调问责官员会亲力亲为争取立法会支持政府政策，不会假手中联办「箍票」。近年港独思潮冒起，严重损害中央对香港的信任，至于中央加强管控香港，强调「全面管治权」，介入具体事务愈来愈多，也令港人对前景感到忧虑，加强相互信任，关乎一国两制未来。最近前特首董建华亲述任内经历，表示在一国两制之下，除非涉及国家主权及尊严，否则中央根本不想香港「找上门」。习近平勉励港人相信自己、相信香港、相信国家，期望中央亦能调整对港思维，相信港人和特区政府有能力管好香港，介入本港内部事务可免则免。

行政长官林郑月娥上任前已多番表示，香港事务应由特区政府处理，不同意、不认同亦不会主动要求中联办协助在立法会「箍票」。对于有立法会议员书面提问，政府会如何落实林太的承诺，政制及内地事务局长聂德权表示，行政长官已清楚要求所有政治委任官员多与立法会议员互动，解释施政理念，多听议员意见，每位司局长「自己政策自己孭」，游说工作要亲力亲为，不能假手于人。新政府能否说到做到，还须拭目以待，不过中联办「协助箍票」一类作为，确有匡正必要。

当年邓小平提出一国两制，就是因为对港人管好香港有信心。回归初期，港人对中央和一国两制的信心持续上升，中央对香港也相当信任，拒绝介入本港事务。最近董建华忆述任内中央对港府日常具体运作甚少过问，例如1998年亚洲金融风暴，他曾致电主理香港事务的时任国务院副总理钱其琛，透露港府将入市打「大鳄」，惟担心措施有盲点，问中央会否派人来港，然而钱其琛表示对港认识不深，重申对港府有信心，还主动提醒「一国两制下，我们（中央）不应派人来港」。当年亚洲金融风暴来势汹汹，动摇多国政治经济根基，可是中央仍然对港人充满信心，拒绝介入香港事务，较诸今日情况对比鲜明。

2003年《基本法》23条立法触发50万人上街，中央与港人的信任关系亦出现变化。中央认为香港拒绝立法维护国家安全，产生戒心，对港政策由「不作为」变成「适度有为」，加强介入，中联办编制逐步膨胀，甚至出现「第二管治梯队『 帮助』港府施政」的论调。2013年开始发酵的政改争议，更把不少港人与中央推向对立面。由国务院《一国两制白皮书》提出对香港拥有「全面管治权」，到人大常委会「8．31」决定，中央均对港展现强硬立场，万计港人则参与占领运动，向「8．31」框架说不。其后港独自决思潮冒起，出现旺角暴乱和梁游宣誓风波，踰越中央对国家安全和主权的底线，结果中央也毫不客气，以人大释法打击港独。一国两制能否「行稳致远」，关键在于「信任」二字，中央与港人的互信关系至为重要。中央就自决港独划出清晰红线，有政治现实需要，然而同时亦需照顾普罗市民对中央收紧管治的担忧。

国家主席习近平访港期间，表明绝不允许任何危害国家主权安全、挑战中央权力和《基本法》、利用香港对内地进行渗透破坏的活动，同时亦提出港人应该相信自己、相信香港、相信国家，强调中央从未忘记香港多年来对国家改革开放的贡献，相信港人有智慧有能力建设好香港。若说「三个不允」是为「一国」划出不容踰越的红线，「三个相信」应可理解为是希望港人对中央落实「两制」有信心。一国两制本来就是要确保香港有别于内地，以其独特性继续保持稳定繁荣并对国家作出贡献，中央若对港人管好香港有信心，不妨多放手让特区政府行事，中联办的角色亦应回归初心。

不管是重启政改还是《基本法》23条立法，都必须先有良好政治氛围，重建互信沟通，对此特区政府和泛民固然有责任，中央的角色同样举足轻重。中联办主要职能包括促进香港与内地交流合作，与香港社会各界有联络沟通，本属正常，然而过去一段时间，中联办却超出了应有的分际，介入本港政治事务，林太亦表示不能否认过去特区政府推动政策时，中联办曾经协助「箍票」。要强化港人对中央的信心、减少对干预香港内部事务的疑虑，中联办这一类行径实属可免则免。

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