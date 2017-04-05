港报社评：豪版笼屋绽现，规管安全遏乱象--经济日报4月5日

楼市狂态下乱象丛生，劏房，货柜屋、太空舱和太空站等纷纷出现。这些荒谬现象出于市民居住需要的现实，当局实难取缔，但必须规管安全，勿再待悲剧发生后才急扑火。

上环最近出现美其名为「Workspace」的出租太空站，实质是豪华版笼屋，500平方尺单位，劏成10个上下铺的床位出租，出租对象是在上环上班一族或学生。

这种豪华版笼屋诞生，完全是基于市场需求应运而生，因市区一手上车盘动辄1,000万元，300尺单位月租至少要1.8万元，市民大都慨叹市区居住难，既买不起楼，连房也租不起，部分人但求要一个劏房，甚或床位供睡觉，又有梳洗的空间。一些头脑灵活的业主，遂因应上班一族或没宿位的大学生的需求，再钻《床位寓所条约》12个或以上床位需领牌的漏洞，把单位劏成10个床位，务求赚到尽。

正因为市区劏房和床位有实际需求，当局要取缔相信也不易，若要把这些租客全部赶走，当局须解决他们栖息之所问题。

2011年土瓜湾马头围道和旺角花园街，先后发生唐楼劏房夺命大火，都是最佳例子，凸显很多劏房都违反建筑物条例和消防条例，令人关注在房屋供应不足下，政府实应正视劏房问题。

大火发生后，当局下令跨部门巡查全港1,086幢大厦，查看6,083个劏房单位是否违规，前年选定100幢目标楼宇发出清拆令，或中止更改用途命令。

但去年牛头角淘大工业村时昌迷你仓夺命大火发生后，当局巡查259幢旧式工厦，又发现不少被改建成劏房，凸显在工厦或住宅大厦违规劏房问题非常严重。

现届政府应在太空站仍处萌芽状态，便应就安全问题出手，千万不要待出事后才正视，以免太空站像劏房一样遍地开花，届时就更难处理。

不论劏房抑或太空舱，都是本港疯狂楼市下衍生的悲歌，而问题的症结是政府不单曾暂停卖地，使楼宇供求严重失衡，更已相当一段时间没有拓地，令土地供应捉襟见肘，没遏抑楼价的本钱。新特首林郑月娥应加快政府对中长期开发新土地的工作，包括在维港以外大规模填海、开发棕地、在偏远僻陲的郊野公园觅地，只有具足够土地，才能兴建更多公营房屋，解决楼荒。

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