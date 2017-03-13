港报社评：输在起跑线不重要，废青也可以变拳王--信报3月13日

曹星如（Rex）又赢了，这次是二十一连胜，「神奇小子」再创不败传奇，让与有荣焉的香港人血脉沸腾，热情地分享这份骄傲。

周六晚在湾仔会议展览中心全场爆满的八千名主场观众呐喊助威声中，曹星如奋战至第八回合技术性击倒日本拳手向井宽史，成为WBO国际、WBO亚太区及WBC亚洲三项超蝇量级冠军。满头热汗与脸上淌血的他赛后表示：「第二回合中了对方重拳，右耳短暂失聪，听不到教练说话，幸好回复听觉后听到全场观众欢呼，令自己快将倒下又顶住。」港产世界拳王感激观众打气，令最终跪低的是对手，其实本地观众又何尝不衷心感激这样一位铁血战士？多谢这位神奇小子为狮子山下重新注入拳拳到肉的强劲注脚，亲身示范何谓打不死精神！

曹星如的故事，职业赛二十一连胜固然是个惊世纪录，但更发人深省的是，他本来是彻头彻尾的一个废青，承认自己曾经懒惰得「就像一只冬眠动物」，没事的话最好不要动，你不骚扰我，我不骚扰你。从怪兽家长的角度来说，二十四岁成为香港第一位职业西洋拳手之前，曹星如在其人生起跑线简直输得一塌糊涂。

众所周知，在屯门长大的曹星如，来自一个拳击世家，父亲曹树仁是七届香港业余拳击冠军，以及香港亚洲运动会拳击代表队队员，二哥曹声扬亦是冠军人物，然而，这只是渊源，不代表曹星如自出娘胎就「好打得」。接受传媒访问之时他透露：「家人没一定要我投身拳击运动，反而他们只希望我读好书，至少要中五毕业，可以考纪律部队，或者找份在政府的工作，可是我不是读书的材料，一打开书就会睡着。」

由于读书失败，他才勉为其难在拳馆当教练，可是颓废的性格不改，往往躲在擂台旁边的拳套堆中睡懒觉。要不是「伯乐」刘志远鼓励他，而且做教练也要有一点成绩，他不会半推半就参加业余比赛，而且输多赢少；要不是刘志远继续鼓励他，澳门批准发放赌牌，职业拳赛的机会来了，他不会踏上香港前无古人的职业生涯之路。接下来，曹星如开窍了，彷佛凤凰浴火重生一样，在别人看得极淡的情况之下一次又一次以落水狗的姿态逆境取胜，神奇小子（Wonder Kid）的绰号是菲律宾拳证给他起的，当时他参加第五场职业赛，大部分时间处于劣势，咬紧牙关在最后一回合反扑，结果技术性击倒对手，本来喝倒采叫他回家的菲律宾观众站起来为他拍掌致敬。

从冬眠动物到不败英雄，踏入三十岁的曹星如有点迟熟，其成功离不开刻苦训练，证明输在起跑线无碍成就一个拳王。特别令人欣赏的是他那种胜不骄、败不馁的性格，没有怨天尤人，从来不把胜负看得太重，他认为比赛时发挥到水准便是了，胜负由裁判决定。如此坦荡荡的态度，绝对值得年轻人借监。

今时今日的香港，客观环境的确困难重重，读书难，就业难，买楼难，向上流动难难难；可是，年轻人徒有满腹怨气而不发愤图强的话又有何用？输在起跑线不是问题，问题是拒绝在人生的跑道急起直追。

三位特首候选人昨日在教协主办的论坛同台展开口舌之辩，话题自然围绕着教育政策侃侃而谈，大家皆关心政府怎样帮助学生，各人时而月旦对手，时而夸下海口抛出种种竞选承诺，若然当选特首将会如何如何。

香港的教育制度诚然有百般不是，学童自杀现象尤其不能轻视，不过归根究柢，年轻人必须学懂的最重要一课乃「自强不息」，惟有具备打不死精神的人，才可以活出精采的生命，即使正规学业之上没有什么亮丽成绩，最终亦有机会像曹星如般打赢自己的人生擂台。

无论谁是下届特首，不管教育政策是得是失，人生的成与败系乎一念之间。一念天堂，一念地狱，只要振作自强，废青也可以变拳王 。（完）

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